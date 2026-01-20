00881單次配2.65元太香？基金黑武士揭「暴力配息」真相：小心溢價變燃料

＊原文發文時間為1月15日

科技ETF配息暴衝 是紅包還是陷阱？

最近00881、00927、00904 這三檔ETF公布了2026年1月的配息，年化配息率動輒衝破15%。在市場一片歡呼聲中，我們得先理性思考一下：這麼高的息，真的拿得穩嗎？

在盲目進場領紅包前，請先看清以下三個現實：

1.錢從哪裡來？

這次配息之所以暴衝，主因是2025年AI股漲幅驚人，ETF透過賣出獲利股票（已實現資本利得）來發錢。這並非企業真正的「營運股利」，而是把你資產的增值部分提前變現。如果未來行情反轉，這種高配息可能難以持續。

2.領了息、賠了價？

填息才是關鍵配息越高，除息後的股價缺口就越大。以00881為例，單次配發2.65元，意味著股價一開盤就先少7%以上。如果後續AI題材熄火無法「填息」，你領到的只是自己的本金，還要倒貼交易稅與匯費。

3.溢價風險不容小覷

每當這種「配息王炸」的消息傳出，散戶瘋狂湧入常導致ETF出現嚴重「溢價」（買貴了）。如果你在溢價2-3%時衝進去，等於還沒領到配息就先虧了股價。

冷思考

00881 (半年配)：雖然配出2.65元 驚艷市場，但持股高度集中在鴻海、廣達等AI鏈，波動極大。你要問的是：高點領息，真的划算嗎？ 00927 (季配)：配出0.91元創下新高，年化上看15%。但別忘了它主打半導體收益，當產業循環進入調整期，高配息是否還能長長久久？ 00904 (季配)：配出0.76元，年化約11-12%。身為純半導體ETF，配息應視為額外紅利，而非主要獲利來源。

提醒

高配息數字固然吸睛，但千萬別被數字衝昏頭。投資科技ETF的核心應是看好長期產業成長，而不是把它當成高收益定存。如果你只是為了那15%進場，小心最後成了別人的燃料。

