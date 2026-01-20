快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

00881單次配2.65元太香？基金黑武士揭「暴力配息」真相：小心溢價變燃料

聯合新聞網／ 基金黑武士
近期00881、00927等科技ETF年化配息率衝破15%引發熱議，主因來自AI股獲利的已實現資本利得，投資人需留意填息難度與溢價風險。中央社
近期00881、00927等科技ETF年化配息率衝破15%引發熱議，主因來自AI股獲利的已實現資本利得，投資人需留意填息難度與溢價風險。中央社

＊原文發文時間為1月15日

科技ETF配息暴衝 是紅包還是陷阱？

最近00881、00927、00904 這三檔ETF公布了2026年1月的配息，年化配息率動輒衝破15%。在市場一片歡呼聲中，我們得先理性思考一下：這麼高的息，真的拿得穩嗎？

在盲目進場領紅包前，請先看清以下三個現實：

1.錢從哪裡來？

這次配息之所以暴衝，主因是2025年AI股漲幅驚人，ETF透過賣出獲利股票（已實現資本利得）來發錢。這並非企業真正的「營運股利」，而是把你資產的增值部分提前變現。如果未來行情反轉，這種高配息可能難以持續。

2.領了息、賠了價？

填息才是關鍵配息越高，除息後的股價缺口就越大。以00881為例，單次配發2.65元，意味著股價一開盤就先少7%以上。如果後續AI題材熄火無法「填息」，你領到的只是自己的本金，還要倒貼交易稅與匯費。

3.溢價風險不容小覷

每當這種「配息王炸」的消息傳出，散戶瘋狂湧入常導致ETF出現嚴重「溢價」（買貴了）。如果你在溢價2-3%時衝進去，等於還沒領到配息就先虧了股價。

冷思考

00881 (半年配)：雖然配出2.65元 驚艷市場，但持股高度集中在鴻海、廣達等AI鏈，波動極大。你要問的是：高點領息，真的划算嗎？

00927 (季配)：配出0.91元創下新高，年化上看15%。但別忘了它主打半導體收益，當產業循環進入調整期，高配息是否還能長長久久？

00904 (季配)：配出0.76元，年化約11-12%。身為純半導體ETF，配息應視為額外紅利，而非主要獲利來源。

提醒

高配息數字固然吸睛，但千萬別被數字衝昏頭。投資科技ETF的核心應是看好長期產業成長，而不是把它當成高收益定存。如果你只是為了那15%進場，小心最後成了別人的燃料。

◎本文獲 基金黑武士 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 00927群益台灣半導體收益ETF 00904新光臺灣半導體30 AI 溢價

延伸閱讀

009816超越0050？小童點看好3原因：不配息、權重調整、追強勢適合兩類人

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

他「放空華邦電」稱最弱記憶體股！他曝DDR4有價無市：股價將回基本面

相關新聞

00881單次配2.65元太香？基金黑武士揭「暴力配息」真相：小心溢價變燃料

＊原文發文時間為1月15日 科技ETF配息暴衝 是紅包還是陷阱？ 最近00881、00927、00904 這三檔ETF公布了2026年1月的配息，年化配息率動輒衝破15%。在市場一片歡呼聲

0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$4

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

2025年，元大台灣50（0050）的總費用率才0.22%，其實代表的是台灣股市ETF的新里程碑，也就是ETF本身費用進入0.1%多這個等級。 但，0050的總費用率不是0.22%嗎？ 但其實這0

主動式ETF比較強？詹璇依揭「超額報酬」祕密：想贏大盤得先付出這代價

財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤的報酬率表

台積電權重破63％…0050還能分散風險？公開3種「黃金比例」配置：積極型這樣買

買0050還是台積電？給你不一樣思考方向 台積電近期法說會上公布的好消息不必多說，問題是帶動股價上漲之餘，讓很多網友又開始論戰：「買主動型ETF不如買0050比較穩？買0050不如買台積電？」這

009816超越0050？小童點看好3原因：不配息、權重調整、追強勢適合兩類人

09816在今天正式募集，這檔被譽為超越0050的ETF可以買嗎？以及它跟0050的差別又在哪？有哪些優缺點是我們必須要注意的？ 首先來看一下009816的基本資料。 它跟近期話題性非常高的「主動式ETF」不一樣，它是維持傳統以「被動追蹤指數」的方式來作為操作方向，所以自然經理費跟保管費的合計就相對低，大約只有0.097%，不只是低於市場上多數的ETF，也低於0050。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。