0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$48,022。

去年小麥價格不好的時候我繼續買進大量小麥，沒有買玉米、沒有買大豆也沒有買燕麥，現在小麥開始上漲，我的穀倉裡滿滿全部都是小麥，存股真的不用想太多，持續存就是了。

很多人用力過猛，找方法、找技術、找標的，但很多時候只要在一開始選擇的那條路繼續走下去，想要的結果自然而然就會發生。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。