0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收
近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$48,022。
去年小麥價格不好的時候我繼續買進大量小麥，沒有買玉米、沒有買大豆也沒有買燕麥，現在小麥開始上漲，我的穀倉裡滿滿全部都是小麥，存股真的不用想太多，持續存就是了。
很多人用力過猛，找方法、找技術、找標的，但很多時候只要在一開始選擇的那條路繼續走下去，想要的結果自然而然就會發生。
◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言