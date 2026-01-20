快訊

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
元大台灣50（0050在2025年扣除交易成本後的實質費用率降至0.19%，成為台灣首檔進入「0.1%俱樂部」的股票型ETF，創下歷史新里程碑。圖／聯合報系資料照片
2025年，元大台灣50（0050）的總費用率才0.22%，其實代表的是台灣股市ETF的新里程碑，也就是ETF本身費用進入0.1%多這個等級。

但，0050的總費用率不是0.22%嗎？

但其實這0.22%包括了0.03%的交易費用，這是在ETF換股的時候，花的手續費和交易稅。當然交易成本也是投資人要負擁的，但在全球的ETF費用率一般是不會算進去的。

也就是說，我們常說VT是0.06%，VTI是0.03%很便宜的時候，裡面是沒有算它們換股造成的交易成本，而是只看ETF本身的成本。（這部分我以前有講過，交易成本大多很難查到，這點還是要稱讚 國內投信公會網站，讓我們很容易就查到。）

所以0050本身的費用，在2025年已到達0.19%。

就以今年總費用跟0050一樣是0.22%的0052，它的ETF本身費用其實是0.26%，但因為收的申贖費是0.34%，大於它的交易成本0.3%，所以扣掉之後變成0.22%。

又例如2024年的時候，00770這支國泰北美科技ETF，總費用率才0.16%，但其實ETF本身的費用是0.45%，只是收了0.34%的申贖費用，但交易成本才0.05%，所以扣掉之後才變成0.16%。

所以0050在2025年的0.19%，是台灣有史以來第一支進入這個數字的股票型ETF（債券型有更低的），值得鼓勵，而且因為規模擴大，2026年還可能再變更低，就期待其他公司的標的，也能繼續努力和0050競爭。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

