聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經主持人詹璇依分析，主動式ETF雖能透過經理人選股追求超越大盤的報酬，但成本較高且需頻繁調整，適合進階投資人操作。記者許正宏／攝影
財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤報酬率表現。

她指出，主動式ETF的優點在於透過主動策略掌握市場趨勢，以提高投資效率；但相對地，由於屬於經理人人為操作，成本自然會比被動型ETF來得高，且需要更頻繁、靈活的調整，投資人也必須投入更多時間與信心

詹璇依進一步說明，若投資人目標僅是取得與市場相近的報酬，而非追求超額報酬，則可透過市值型ETF來達成，這類ETF的設計相對容易理解，也較符合長期穩健投資的需求。

她強調，主動與被動ETF之間並不存在絕對的優劣之分，兩者的差異主要在於功能定位不同。

她自身會運用主動式ETF來提升整體投資組合的效率，但同時也持續持有被動型ETF作為核心配置

在她的觀點中，主動式ETF的角色在於靈活調整、追求效率；而被動式ETF則偏向穩健累積，透過複利滾存來長期成長。被動型ETF由於操作邏輯貼近市場，不需要每日盯盤，其產品設計也持續隨市場發展而進化。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 大盤 報酬率 主動式

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：先殺三根

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

他「放空華邦電」稱最弱記憶體股！他曝DDR4有價無市：股價將回基本面

台積電權重破63％…0050還能分散風險？公開3種「黃金比例」配置：積極型這樣買

0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$4

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

2025年，元大台灣50（0050）的總費用率才0.22%，其實代表的是台灣股市ETF的新里程碑，也就是ETF本身費用進入0.1%多這個等級。 但，0050的總費用率不是0.22%嗎？ 但其實這0

主動式ETF比較強？詹璇依揭「超額報酬」祕密：想贏大盤得先付出這代價

財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤的報酬率表

台積電權重破63％…0050還能分散風險？公開3種「黃金比例」配置：積極型這樣買

買0050還是台積電？給你不一樣思考方向 台積電近期法說會上公布的好消息不必多說，問題是帶動股價上漲之餘，讓很多網友又開始論戰：「買主動型ETF不如買0050比較穩？買0050不如買台積電？」這

009816超越0050？小童點看好3原因：不配息、權重調整、追強勢適合兩類人

09816在今天正式募集，這檔被譽為超越0050的ETF可以買嗎？以及它跟0050的差別又在哪？有哪些優缺點是我們必須要注意的？ 首先來看一下009816的基本資料。 它跟近期話題性非常高的「主動式ETF」不一樣，它是維持傳統以「被動追蹤指數」的方式來作為操作方向，所以自然經理費跟保管費的合計就相對低，大約只有0.097%，不只是低於市場上多數的ETF，也低於0050。

債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差

好債也有好息！近期ETF配息戰競爭激烈，最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前10名年化配息率5%起跳，其中大華優利美A債（00984B）以超過9%的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息

