主動式ETF比較強？詹璇依揭「超額報酬」祕密：想贏大盤得先付出這代價

財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤的報酬率表現。

她指出，主動式ETF的優點在於透過主動策略掌握市場趨勢，以提高投資效率；但相對地，由於屬於經理人人為操作，成本自然會比被動型ETF來得高，且需要更頻繁、靈活的調整，投資人也必須投入更多時間與信心。

詹璇依進一步說明，若投資人目標僅是取得與市場相近的報酬，而非追求超額報酬，則可透過市值型ETF來達成，這類ETF的設計相對容易理解，也較符合長期穩健投資的需求。

她強調，主動與被動ETF之間並不存在絕對的優劣之分，兩者的差異主要在於功能定位不同。

她自身會運用主動式ETF來提升整體投資組合的效率，但同時也持續持有被動型ETF作為核心配置

在她的觀點中，主動式ETF的角色在於靈活調整、追求效率；而被動式ETF則偏向穩健累積，透過複利滾存來長期成長。被動型ETF由於操作邏輯貼近市場，不需要每日盯盤，其產品設計也持續隨市場發展而進化。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。