台積電權重破63％…0050還能分散風險？公開3種「黃金比例」配置：積極型這樣買

買0050還是台積電？給你不一樣思考方向

台積電近期法說會上公布的好消息不必多說，問題是帶動股價上漲之餘，讓很多網友又開始論戰：「買主動型ETF不如買0050比較穩？買0050不如買台積電？」這種一段時間就會被拿來討論的問題。

由於今年以來台積電的股價持續上漲，現在台積電占0050的持股比率已經來到63％的超高水準，到底直接買台積電？還是買0050比較好？整合各個專家的建議，選擇台積電的理由大多是：

一、單押台積電，長期績效會高過0050

二、非台積電的0050持股只剩37％的比重，分散不了太多風險，乾脆All In 台積電！

選擇0050、不買台積電的理由則是：

一、選0050可以分散投資，睡覺時會比單押台積電安穩

二、一張170多萬元的台積電太貴了，買不下手，當然選0050

這裡直接給你不一樣的指引方向：

一、如果你從以前到現在，買的0050讓你賺得比台積電多，那你就抱著0050，別動它；如果你持有的台積電賺得比0050多，一樣不要聽到專家的分散風險建議，就去賣了台積電換0050。

以上的敍述雖然是很簡單的道理，但實際上很多人卻都會亂聽別人或媒體的建議，而選擇「逆勢而為」，結果落得賠錢出場的結局。

賺錢命各有不同

要知道：老天爺要讓你賺什麼錢？賺多少錢？都是註定好的，有的人適合賺長期的股價上漲、有的人適合賺穩定的配息、有的人可以賺DRAM、生技股的暴利、有的人只能賺到穩當的金融股、傳產股的獲利....總之就是別想要什麼類股都賺到、什麼個股都換對，天底下沒有戰無不勝的股市投資人。

二、如果都沒有買過0050、台積電，那建議兩支都買，重要的是做好持股比重的配置：

保守型的人持股比重 0050占70％：台積電占30％ 穩建型的人持股比重 0050占50％：台積電占50％ 積極型的人持股比重 0050占30％：台積電占70％

雖然以上都像是老生常談，但是在投資的領域裡真的沒有捷境，就是要一步一腳印，了解自己的投資性格，定期定額地按照自己的計畫長期投資，做好資產配置兼顧分散風險，才可能賺到安穩的財富啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。