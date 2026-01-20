009816超越0050？小童點看好3原因：不配息、權重調整、追強勢適合兩類人

009816在今天正式募集，這檔被譽為超越0050的ETF可以買嗎？以及它跟0050的差別又在哪？有哪些優缺點是我們必須要注意的？

首先來看一下009816的基本資料。

它跟近期話題性非常高的「主動式ETF」不一樣，它是維持傳統以「被動追蹤指數」的方式來作為操作方向，所以自然經理費跟保管費的合計就相對低，大約只有0.097%，不只是低於市場上多數的ETF，也低於0050。

而選股邏輯看似跟0050一樣是挑選市值50大的公司，但009816更是加了一個「近4季稅後純益總和大於0」的濾網來剔除虛有其表的企業，確保最後入選的50家成分股都是台灣真正大又會賺錢的產業龍頭。

而另一個它跟0050不同的地方是：0050因為是選市值前50大的企業來做加權分配，因此台積電要對標的公司其實就只有另外的那49家企業，也就是說在母體縮小的情況之下，台積電的佔比當然就會相對高，目前大約是六成左右；而009816因為是以整個「加權指數」來作為權重上限，那在母體變大的情況之下，自然台積電的佔比就會相對減少。

而台積電權重佔大盤比例減少，即便0050算出來它可以佔整體投資組合的六成，那009816也會想辦法把它壓回到目前佔大盤的權重，也就是四成。

多出來的那兩成，他們則會加碼分配給目前動能表現最好的前20%強勢股，來期望「強者恆強」的延續。

同時因為有這樣追漲的跡象，所以它換股的頻率也是相對積極，一年是採取四次。

白話來說，就是009816不像0050那麼依賴台積電，而是增加了一些多元化的趨勢跟隨跟靈活調整，這樣可以讓它更有效地掌握到類股輪漲，同時也因為有權重上限的設置，我認為這有機會讓它達到更貼近大盤的效果。

其中它跟0050最大不一樣的地方是：009816採的是「不配息」。當目前多數人在領到股息都還會持續再投入的情況之下，這樣的做法是不是就可以很好地降低摩擦成本？

因為我們去思考喔，股利回買並不是真的只有「領到再買回去」那麼單純，今天當你領到股息的過程中，可能會被扣所謂的補充保費，可能會被扣所得稅，也會因為你重新買進而被扣證交稅、手續費等等。

因此這中間的成本長期累積下來，其實也會是影響我們複利成長的小小關鍵。

況且每個人對於領到股息的定力截然不同，有些人可能會花掉，有些人可能會想等湊滿一張再來買，也有人是會猶豫到底什麼時候應該買回，結果等著等著就錯過了行情的發展，而這其實都是讓兩者缺口慢慢擴大的重要變數。

來看一下複利的效果到底有多大？以009816來說，從2007年五月底到2025年11月底，在這過去18年的時間當中，假如採取的是不配息，也就是把股利再投入的話，那大約是可以得到743%的績效。

假如是把股息存起來不繼續投入股市的話，那大約是有420%的績效；但如果你領到股息之後沒有投入也沒有存起來，這樣就大約只剩下309%的績效。

一來一往，「持續投入」跟「花掉」就差了有一倍以上，雖然看似差距很大，不過再怎樣也是比什麼都不投資的還要好。

因此這也是為什麼很多人常常強調，假如你不會擇時，那最好的方法就是儘早地加入市場，而且是長期地待在市場上。

就像過去所說的，假如你不幸錯過績效表現最好的那短短幾天，年化報酬率其實是會相差甚遠，甚至還可能變成負的，這樣還不如無腦地持續待在市場就好。

尤其很多人好奇，到底0050跟009816兩者的績效表現誰比較強？以凱基投信的回測來看大約是743%，而同期的0050還原K則大約是667%。

雖然過去的績效無法用來判斷未來，但至少可以看出適當的挑選「有賺錢的公司」，同時把多餘的權重加碼到「動能領先的強勢股」上，可以讓它在同期的績效表現有一個更好的提升。

因此你問我：「欸小童，009816到底適合哪一類的投資人？」我會認為如果你是本來就會把領到的股息再重新投入的話，那這樣的不配息商品就可以很好地讓你省去這樣的麻煩。

尤其之前我有跟一位做PCB的上市公司老闆聊天，他就說他真的很不喜歡有配息的股票，因為每年光是領息要繳的稅就已經讓他繳非常多了。如果是高資產的族群的話，「不配息」也可以省去股利所得稅的稅負，確實是一舉數得。

而009816跟0050除了在配息跟成本上有差距之外，投資邏輯其實也是不太一樣。

如果喜歡只買市值前50大的公司，同時看好更高的台積電佔比的話，那0050比較能符合你的需求；反之，如果比起單純注重市值，你更在意買的公司有沒有賺錢、動能強不強的話，那009816則會更貼近你的投資邏輯。

因此你問我這兩檔誰比較好、誰更適合長期投資，我會認為還是要看你們自己目前的定位跟需求在哪裡，這樣才能更好地選出合適的投資方向。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。