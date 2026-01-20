快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差

聯合新聞網／ 綜合報導
最新月配息債券ETF排行出爐，大華優利美A債（00984B）憑藉票息優化策略，以年化配息率9.12％及近半年含息報酬15％拿下雙料冠軍。圖／本報資料照片
最新月配息債券ETF排行出爐，大華優利美A債（00984B）憑藉票息優化策略，以年化配息率9.12％及近半年含息報酬15％拿下雙料冠軍。圖／本報資料照片

好債也有好息！近期ETF配息戰競爭激烈，最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前10名年化配息率5%起跳，其中大華優利美A債（00984B）以超過9%的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息」的刻板印象，近6個月含息報酬率更有15%的亮眼表現。

攤開本次榜單，年化配息率前10名的月配息債券ETF中共有5檔投等債、1檔公債，以及4檔非投等債。令人意外的是，在這份榜單中配息率最高的竟然不是信評較低的非投等債ETF，而是平均信評在A級以上的00984B，若以上周五（16）的收盤價計算，年化配息率高達9.12%；其次則是以美國公債為主的 大華優利美公債20（00983B），年化配息率有8%。

專家分析，一般來說，債券信評愈低，因承擔更高的信用風險，享有愈高配息率。但00984B投資的是屬於信用風險偏低的A級投資等級債，能夠衝出年化9%的高息，關鍵應在於其「票息優化」的策略，精選投資等級債券中票面利率最高的群體，讓投資人不必委屈信評，也能享有高水準的現金流

專家也建議，追求配息之外，投資債券ETF前也應同步檢視報酬率表現，確保領息同時，資產也能同步成長。

2025年起聯準會貨幣政策轉向寬鬆，受惠於降息預期與債市回溫，債券ETF近半年含息報酬率不俗，榜單前10強含息報酬率都在11%以上，其中00984B含息報酬率15%，依舊是表現最佳。

對應降息循環，高品質債券是投資組合中重要的基石。數據證明，像00984B這樣的ETF不只能配，更帶領投資人賺取債券價格走升的紅利，擁有高信評+高收益的雙重優勢，是目前市場上罕見能兼顧安全與收益的配置首選。

月配息債券ETF年化配息率前10強

股票代號股票名稱年化配息率(%)近六月含息酬率(%)
00984B大華優利美A債159.12%15.34
00983B大華優利美公債208.06%12.88
00981B第一金優選非投債7.85%11.38
00953B群益優選非投等債7.49%11.79
00945B凱基美國非投等債7.20%12.40
00741B富邦全球非投等債6.29%11.21
00957B兆豐US優選投等債6.19%13.44
00980B台新特選IG債10+5.83%13.53
00982BFT投資級債20+5.67%14.52
00937B群益ESG投等債20+5.65%14.03

資料來源：CMONEY、各投信。統計時間截至2026/01/16。年化配息率以2026/01/16收盤價除以各投信公告最新配息金額並年化計算；依照年化配息率排序；僅統計成立6個月以上的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15 現金流 聯準會 非投等債 ETF

延伸閱讀

009816主打「不配息+全台最低經理費」幫你省錢滾大本金！陳重銘：踢掉賠錢貨

00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056

00919終於帳上「由虧轉盈」了！棒棒：翻紅幕後功臣是聯電（2303）

台股3萬1不敢追？稀飯點「股債配置」：00983B、00950B、00984B配息都調高

相關新聞

債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差

好債也有好息！近期ETF配息戰競爭激烈，最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前10名年化配息率5%起跳，其中大華優利美A債（00984B）以超過9%的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息

台股3萬1不敢追？稀飯點「股債配置」：00983B、00950B、00984B配息都調高

11檔2月初除息ETF公告囉！其中有3檔「調高配息」，你有注意到是哪幾檔嗎？ 本週除了元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）準備除息之外，00946、00953B等共11檔ETF，也在上週五到今天陸續公告最新配息金額。而最讓人有感的，是大華銀旗下的兩檔債券ETF，再度選擇「調高配息」。

00919終於帳上「由虧轉盈」了！棒棒：翻紅幕後功臣是聯電（2303）

＊原文發文時間為1月16日 我的群益台灣精選高息（00919）帳面價差終於由虧轉盈了 真的太感動了...今天終於看到00919損益從慘綠轉為紅色（灑花）。 00919短短兩周多就噴了5.

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

手機滑到一條很有趣的新聞，標題把我逗翻了： 全球最強債蛙川普狂買債！債券ETF配息上看9％ 網笑債要噴了 我查了一下資料，川普在去年底短短兩個月內買了大約一億美元的債券，主要是巿政債跟公司

21檔台股 ETF 受益人創高 主動、科技型人氣旺

根據集保戶股權分散1月16日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3,771人，統計總人數來到1,220萬838人...

00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056

＊原文發文時間為1月16日 這幾天大華優利高填息（00918）已經填息！ 統計觀察名單裡面的六檔高息型ETF，其他包括元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）、元大高息低波（00

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。