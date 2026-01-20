債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差
好債也有好息！近期ETF配息戰競爭激烈，最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前10名年化配息率5%起跳，其中大華優利美A債（00984B）以超過9%的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息」的刻板印象，近6個月含息報酬率更有15%的亮眼表現。
攤開本次榜單，年化配息率前10名的月配息債券ETF中共有5檔投等債、1檔公債，以及4檔非投等債。令人意外的是，在這份榜單中配息率最高的竟然不是信評較低的非投等債ETF，而是平均信評在A級以上的00984B，若以上周五（16）的收盤價計算，年化配息率高達9.12%；其次則是以美國公債為主的 大華優利美公債20（00983B），年化配息率有8%。
專家分析，一般來說，債券信評愈低，因承擔更高的信用風險，享有愈高配息率。但00984B投資的是屬於信用風險偏低的A級投資等級債，能夠衝出年化9%的高息，關鍵應在於其「票息優化」的策略，精選投資等級債券中票面利率最高的群體，讓投資人不必委屈信評，也能享有高水準的現金流。
專家也建議，追求配息之外，投資債券ETF前也應同步檢視報酬率表現，確保領息同時，資產也能同步成長。
2025年起聯準會貨幣政策轉向寬鬆，受惠於降息預期與債市回溫，債券ETF近半年含息報酬率不俗，榜單前10強含息報酬率都在11%以上，其中00984B含息報酬率15%，依舊是表現最佳。
對應降息循環，高品質債券是投資組合中重要的基石。數據證明，像00984B這樣的ETF不只能配，更帶領投資人賺取債券價格走升的紅利，擁有高信評+高收益的雙重優勢，是目前市場上罕見能兼顧安全與收益的配置首選。
月配息債券ETF年化配息率前10強
|股票代號
|股票名稱
|年化配息率(%)
|近六月含息酬率(%)
|00984B
|大華優利美A債15
|9.12%
|15.34
|00983B
|大華優利美公債20
|8.06%
|12.88
|00981B
|第一金優選非投債
|7.85%
|11.38
|00953B
|群益優選非投等債
|7.49%
|11.79
|00945B
|凱基美國非投等債
|7.20%
|12.40
|00741B
|富邦全球非投等債
|6.29%
|11.21
|00957B
|兆豐US優選投等債
|6.19%
|13.44
|00980B
|台新特選IG債10+
|5.83%
|13.53
|00982B
|FT投資級債20+
|5.67%
|14.52
|00937B
|群益ESG投等債20+
|5.65%
|14.03
資料來源：CMONEY、各投信。統計時間截至2026/01/16。年化配息率以2026/01/16收盤價除以各投信公告最新配息金額並年化計算；依照年化配息率排序；僅統計成立6個月以上的ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
