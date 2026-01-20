台股3萬1不敢追？稀飯點「股債配置」：00983B、00950B、00984B配息都調高

快訊

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
本週除了元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）準備除息之外，00946、00953B等共11檔ETF，也在上週五到今天陸續公告最新配息金額。台股示意圖／聯合報系資料照片
11檔2月初除息ETF公告囉！其中有3檔「調高配息」，你有注意到是哪幾檔嗎？

本週除了元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）準備除息之外，00946、00953B等共11檔ETF，也在上週五到今天陸續公告最新配息金額。而最讓人有感的，是大華銀旗下的兩檔債券ETF，再度選擇「調高配息」。

大華優利美公債20（00983B），上月首度配息0.094元，本期再度調高0.015元，預估每單位配發0.109元，單月殖利率約0.68%，暴力計算年化殖利率來到8.14%。

大華優利美A債15（00984B）也從0.126元小幅上修至0.129元，單月殖利率約0.77%，暴力計算年化殖利率來到9.19%

這兩檔的最後買進日都是2月2日，3日除息，並於3月6日發放股利。

比較特別的是，它們都成立於去年5月「匯率之亂」期間。當時5~7月市場來處在不穩、匯率與利率波動大，但隨著時間拉近、市場逐步消化變數，整體環境反而安穩下來，也讓這兩檔相較於更早成立的產品，在價格位置上更有優勢。

以最近半年的含息報酬來看：00983B約13.44%，00984B更來到15.6%，而且關鍵是，兩檔目前股價沒有破發。

除了這兩檔「調高配息」之外，還有一檔同樣上修配息的是凱基A級公司債（00950B），調高至0.063元。所以目前調升的3檔都是債券型ETF。

群益優選非投等債（00953B），本期則預估每單位配發0.061元，單月殖利率約0.63%，一樣維持。

反觀股票市場，同一時間台股一路走高，上週甚至站上31,000點。統一台灣高息動能（00939）也在1月 7 號成功回到發行價，目前股價持續墊高，本期預估配發0.072元。

至於新光的00970B尚未公告，再等待我的更新。

但漲到這個位階，不少人心裡開始有點不踏實。沒有人能保證未來一定怎麼走，我也無法預測。

但如果你開始覺得現在股市位階偏高、波動可能放大、回檔風險提高，那其實可以思考，把資產的一部分配置到相對穩定的債券型ETF，替整體投資組合多加一層緩衝。

原則上，可以優先考慮低違約風險、高信評的債券。這類資產不僅能提供相對穩定的債息收益，價格支撐力也較佳，在市場震盪時，有助於降低整體資產的波動感受。

股市在衝，債券不一定要跟著跑。有時候，站穩位置，本身就是一種策略。

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

