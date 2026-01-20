澳洲公債優勢顯現 野村 ETF 00987B 1/22掛牌

快訊

美國非投資級債利差已逼近歷史低位，股市評價亦處於相對高檔，市場對風險性資產的估值疑慮逐漸升溫。野村投信表示，在此背景下，資產配置應該要適度增加具有3A信評的澳洲公債部位的券種，為投資組合增添部分防護，有助於平衡波動風險，並提升投資組合的防禦性。野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）為野村投信第一家在台發行市場首檔以澳洲公債及類主權債為標的的 ETF，為投資人追求收益與成長機會，預計於2026年1月22日掛牌上市。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖表示，澳洲主權債長期獲得國際三大信評機構一致給予最高等級 AAA*，自1992年起從未中斷，全球僅有八個國家同時獲得三大機構全數AAA評等。相較其他AAA國家，澳洲十年期公債殖利率仍處於相對高檔，近期價格低於面額約10%，殖利率維持在十年高位，評價面具吸引力。類主權債（Quasi-Government Bond）由州政府、國營企業或政策性銀行發行，信用風險接近主權債，收益率略高於主權債，適合作為收益型資產補強。澳洲聯邦與六州及兩領地組成的聯邦制，使地方政府債券市場規模穩健，並享有政府隱含支持。

劉璁霖指出，澳洲經濟基本面穩健，過去30年間僅在疫情期間出現一次0.1%的輕微衰退，長期GDP年均複合成長率接近3%，優於多數成熟國家。人口結構亦具優勢，受惠移民政策與較高生育率，人口年均成長率達1.5%，目前超過2,700萬人，預計20年後突破3,100萬，支撐稅收與財政穩定度。

澳洲2026–2027年GDP成長預測優於其他成熟國家，通膨持續放緩，RBA政策立場偏向觀望，長天期殖利率有望下行，提升公債價格表現。AOFM近期公告2025/26財年發債規模維持可控，並持續推動綠色債券，確保市場流動性。在利率循環方面，過去兩次美國殖利率大幅下滑期間，澳洲中長天期公債報酬優於美國短天期公債，顯示在全球波動升高時，澳洲公債是美債之外的優質避險選擇。

劉璁霖表示，澳洲公債在AAA信評、穩健經濟與人口結構支撐下，搭配當前高殖利率與潛在降息環境，評價面具吸引力優勢，在 2026 年「降息循環＋經濟軟著陸」的情境下，澳洲3A*信評債券有望在資產配置中扮演更關鍵的角色，適合作為全球投資組合核心配置，並透過類主權債的補強，分散利率與地區風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

