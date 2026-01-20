聽新聞
00919終於帳上「由虧轉盈」了！棒棒：翻紅幕後功臣是聯電（2303）
＊原文發文時間為1月16日
我的群益台灣精選高息（00919）帳面價差終於由虧轉盈了
真的太感動了...今天終於看到00919損益從慘綠轉為紅色（灑花）。
00919短短兩周多就噴了5.09%，績效更領先了以下幾檔熱門高股息ETF：
國泰永續高股息（00878）：+4.33%
元大高股息（0056）：+4.17%
凱基優選高股息30（00915）：+3.11%
大華優利高填息30（00918）：+2.39%
元大台灣高息低波（00713）：+2.37%
為何00919在今年開春以來會飛高高呢？
幕後推手就是聯電（2303）
聯電在今年以來的漲幅高達20.12%，在00919的權重約為9%。光是聯電這20%的噴發，就為00919貢獻了不少漲幅，是這波「由虧轉盈」最關鍵的底氣。
不管是為了配息還是為了價差，能看到綠轉紅就是爽！各位00919的棒友們，你們的成本價也過了嗎？還是在去年看壞出清了呢？
溫馨提醒：以上僅為個人心得，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考為自己負責喔
◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
