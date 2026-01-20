快訊

21檔台股 ETF 受益人創高 主動、科技型人氣旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人創新高今年以來增加前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/1/16）
根據集保戶股權分散1月16日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3,771人，統計總人數來到1,220萬838人，統計今年來已增加27,348人。進一步觀察台股ETF受益人上周共有21檔創新高，整體來看，包括主動群益科技創新（00992A）在內的主動式台股ETF有6檔上榜最多，其次是包括00927、0052、00881、00935、00947、00904等科技主題。整體表現來看，以主動式台股ETF與科技型台股ETF最具人氣。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

群益半導體收益ETF（00927）ETF經理人謝明志表示，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 科技

