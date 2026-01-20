川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％
手機滑到一條很有趣的新聞，標題把我逗翻了：
全球最強債蛙川普狂買債！債券ETF配息上看9％ 網笑債要噴了
我查了一下資料，川普在去年底短短兩個月內買了大約一億美元的債券，主要是巿政債跟公司債。
雖然美國物價相關數據看似上升，通膨没有下滑的跡象，但外界仍預期Fed在川普的施壓下有望降息。
如果你信「川投顧」那就要留意他大買債的這條call訊了！
不過知道訊號也要有相對應的標的才好有下個動作。
新聞提到的三檔債券ETF分別是：
大華優利美A債15（00984B）月配0.129元，估年化殖利率9.12%
大華優利美公債20（00983B）月配0.129元，估年化殖利率8.06%
大華投等美債15Y+(00959B) 月配 0.045元，估年化殖利率5.6%
都在2月3日公告除息，有興趣的話最後買進日是2月2日。
我常說領息也要填息，不然就是將左口袋的錢放進右口袋。
這三檔債券ETF近半年的績效表現：
00984B報酬約14.84%
00983B報酬約12.75%
00959B報酬約14.68%
（以1/16淨值計算）
而且這三檔債券ETF的成分債都是優等生等級的A級公司債、投等債、美國公債，買起來會相對安心一點點。
債券ETF跟高股息ETF的性質完全不同。
如果是以領息為考量：
高股息ETF配發的息來自公司的股利，股利會依公司經營狀況有高有低
債券ETF配發的息來自公司債的息，只要持有到期就會配發，息收相對穩
如果雪友擔心股巿高檔會有風險又希望能有相對穩一點點的息就可以考慮債券ETF。
不過提醒債券ETF是以領息為主，持有一定要有耐心。
以上為個人觀察分享，有興趣還是要自行研究做功課。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
