快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

聯合新聞網／ 財經雪倫
川普近期大買一億美元債券引發市場關注，帶動大華優利美A債15（00984B）等三檔將於2/3除息的債券ETF討論度，其中00984B預估年化殖利率更高達9.12%。記者許正宏／攝影
川普近期大買一億美元債券引發市場關注，帶動大華優利美A債15（00984B）等三檔將於2/3除息的債券ETF討論度，其中00984B預估年化殖利率更高達9.12%。記者許正宏／攝影

手機滑到一條很有趣的新聞，標題把我逗翻了：

全球最強債蛙川普狂買債！債券ETF配息上看9％ 網笑債要噴了

我查了一下資料，川普在去年底短短兩個月內買了大約一億美元的債券，主要是巿政債跟公司債。

雖然美國物價相關數據看似上升，通膨没有下滑的跡象，但外界仍預期Fed在川普的施壓下有望降息。

如果你信「川投顧」那就要留意他大買債的這條call訊了！

不過知道訊號也要有相對應的標的才好有下個動作。

新聞提到的三檔債券ETF分別是：

大華優利美A債15（00984B）月配0.129元，估年化殖利率9.12%

大華優利美公債20（00983B）月配0.129元，估年化殖利率8.06%

大華投等美債15Y+(00959B) 月配 0.045元，估年化殖利率5.6%

都在2月3日公告除息，有興趣的話最後買進日是2月2日。

我常說領息也要填息，不然就是將左口袋的錢放進右口袋。

這三檔債券ETF近半年的績效表現：

00984B報酬約14.84%

00983B報酬約12.75%

00959B報酬約14.68%

（以1/16淨值計算）

而且這三檔債券ETF的成分債都是優等生等級的A級公司債、投等債、美國公債，買起來會相對安心一點點。

債券ETF跟高股息ETF的性質完全不同。

如果是以領息為考量：

高股息ETF配發的息來自公司的股利，股利會依公司經營狀況有高有低

債券ETF配發的息來自公司債的息，只要持有到期就會配發，息收相對穩

如果雪友擔心股巿高檔會有風險又希望能有相對穩一點點的息就可以考慮債券ETF。

不過提醒債券ETF是以領息為主，持有一定要有耐心。

以上為個人觀察分享，有興趣還是要自行研究做功課。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15 00959B大華投等美債15Y+ 川普 債蛙 通膨 美債 Fed ETF

財經雪倫

追蹤

延伸閱讀

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：明天先殺三根

009816主打「不配息+全台最低經理費」幫你省錢滾大本金！陳重銘：踢掉賠錢貨

00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056

相關新聞

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

手機滑到一條很有趣的新聞，標題把我逗翻了： 全球最強債蛙川普狂買債！債券ETF配息上看9％ 網笑債要噴了 我查了一下資料，川普在去年底短短兩個月內買了大約一億美元的債券，主要是巿政債跟公司

00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056

＊原文發文時間為1月16日 這幾天大華優利高填息（00918）已經填息！ 統計觀察名單裡面的六檔高息型ETF，其他包括元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）、元大高息低波（00

009816主打「不配息+全台最低經理費」幫你省錢滾大本金！陳重銘：踢掉賠錢貨

＊原文發文時間為1月13日 凱基台灣TOP 50（009816）即將在明天開始募集(1/14~1/20)，粉絲之前有敲碗詢問，所以就來分享一下這一檔的心得，但是買賣還是要自行判斷喔！ 00

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

最近00918、00919都公布配息囉，杉本趕緊來計算一下0056、00918、00919的「CP值」，也分享給各位。 目前市場上最多人討論的高股息ETF，因為有穩定的現金流而且殖利率都在8%以上，成為許多投資人嚮往的投資標的，那如果是小資族只能擇1、2檔ETF進行投資，哪一檔ETF的CP值比較高呢？ 今天杉本針對三檔季配高股息ETF，同時基金規模達一定規模的ETF進行分析：0056、00918、00919。 基金規模的大小，決定市場投資人的簇擁程度，通常也伴隨發行的時間增加，規模也慢慢增加，目前這三檔ETF的規模為：

集中市場ETF 規模躍進

台灣證券交易所持續吸引外資投入國內資本市場，其中ETF市場規模持續攀升、主動式ETF交易活絡，外資投信跟著踴躍參與。

台股ETF規模再創高 市值型、科技型、高息型各擁山頭

台股頻創高，連帶台股ETF整體規模跟著水漲船高。統計至昨（19）日，包括主、被動台股ETF共80檔，規模已達4.12兆元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。