00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056
＊原文發文時間為1月16日
這幾天大華優利高填息（00918）已經填息！
統計觀察名單裡面的六檔高息型ETF，其他包括元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）、元大高息低波（00713）、群益精選高息（00919）、凱基優選高息（00915），在2025年的第三季與第四季全數填息完成！
回顧整個2025年，0056四個季度都填息，三次填息的有00878、00713、00915與00918，只有填息兩次的則是00919。
在2025年配息及殖利率（1/16收盤價為準）方面：
0056配發3.872元，殖利率約10.1％
00878配發1.77元，殖利率約7.8％
00713配發4.06元，殖利率約7.8％
00919配發2.52元，殖利率約10.7％
00915配發1.35元，殖利率約5.7％
00918配發2.485元，殖利率約10.7％
填息方面，0056身為老大哥，全年度四次都填息，可見薑還是老的辣啊！
殖利率方面，0056、00919和00918配發卓越，00878和00713尚可接受。
綜合起來，我認為第一名頒給殖利率破10％，填息次數又多的0056！
第二名頒給殖利率破10％，填息三次的00918。
如果側重填息的投資人，第三名可以選00878和00713，側重殖利率的話，那就是00919啦！
每個人的喜好和需求不一樣，幫大家算出這兩個方面的統計數據，要怎麼選就看個人了
◎本文獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
