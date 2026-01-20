快訊

009816主打「不配息+全台最低經理費」幫你省錢滾大本金！陳重銘：踢掉賠錢貨

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
凱基台灣TOP 50（009816）主打不配息以追求最大複利效果，並擁有全台最低0.07%經理費優勢。圖／本報資料照片
＊原文發文時間為1月13日

凱基台灣TOP 50（009816）即將在明天開始募集(1/14~1/20)，粉絲之前有敲碗詢問，所以就來分享一下這一檔的心得，但是買賣還是要自行判斷喔！

009816最大的特點在於「不配息」，缺點是對有資金需求的人不方便，但是從投資的角度來看「不配息真的比較好」，股神巴爺爺的波克夏公司就「一毛錢股利都不配」，因為這樣才有最大的複利效果。

投資的重點在於把本金滾大，直接來看一下數字吧。根據009816追蹤的「特選台灣TOP 50指數」，統計期間：2007年至2025年。

一、領到股息後花掉：累積報酬率為309%

二、將股息存起來：報酬率提升至420%

三、股息持續滾入（不配息）：累積報酬率一舉飆升至743%，這就是複利的威力

009816想的是幫投資人省錢，因為不配發股利，投資人就不須要煩惱何時將股利買回（會有稅費的支出），再來就是把經理費、保管費、年度費用都『降到最低』，經理費是全台最低的0.07%。幫投資人省一塊錢，等於多賺一塊錢，再把這一塊錢用複利去滾大。

除了省錢之外，重點在於幫投資人『賺更多的錢』，跟同樣是市值型的台灣50指數相比，009816明顯有下列優點：

1.成分股要賺錢

台灣50指數只挑選市值大的公司，就算是零營收、賠錢的康霈（6919）一樣入選。009816嚴格挑選「近四季稅後純益總和> 0」，避免成分股裡面有拖油瓶。

2.持股分散性較佳

台灣50指數用市值來決定權重，結果有超過6成集中在台積電，其他49檔平均一檔僅零點幾%權重，根本是路人甲乙丙。009816的台積電權重與大盤相當(約42.2%)，持股更為分散，每一檔成分股都有發揮的空間。

3.表現優於大盤

009816所追蹤的台灣TOP 50指數，自2007年5月以來累積含息報酬率達743%，大贏同期台灣加權指數的574%。

009816同樣鎖定台股50強企業，卻有著經保費更低，不配息才能發揮利滾利...等優點。而且還引入了「動能加碼」機制，把權重分配到高成長的成分股，創造出過去18年打敗大盤169%的漂亮績效。當然啦，「不配息」是否適合需要現金流的投資人，就請自行評估了！我只是想要提醒一點，配息的來源是「有賺錢」，挑選高報酬的會好過高配息。

提醒您，009816在1/14~1/20公開申購，相關程序請問「你的營業員」，千萬不要問我，謝謝。

◎本文獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 大盤

