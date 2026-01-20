00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

＊原文時間12月14日。

最近00918、00919都公布配息囉，杉本趕緊來計算一下0056、00918、00919的「CP值」，也分享給各位。

目前市場上最多人討論的高股息ETF，因為有穩定的現金流而且殖利率都在8%以上，成為許多投資人嚮往的投資標的，那如果是小資族只能擇1、2檔ETF進行投資，哪一檔ETF的CP值比較高呢？

今天杉本針對三檔季配高股息ETF，同時基金規模達一定規模的ETF進行分析：0056、00918、00919。

基金規模的大小，決定市場投資人的簇擁程度，通常也伴隨發行的時間增加，規模也慢慢增加，目前這三檔ETF的規模為：

0056：5129億元 00919：4171億元 00918：824億元

目前0056、00919基金規模在於伯仲之間，00918則還有一定的成長空間。

如果今天我們想長期投資ETF，則這三檔的配息投資報酬率，就可以是我們判別目前CP值的選法之一。杉本以目前配息來進行計算：

0056每季配息0.866元 00919每季配息0.54元 00918每季配息0.565元

目前這三檔高股息ETF股價為：

0056股價36.46元 00919股價22.17元 00918股價22.87元

則我們可以得到目前這三檔ETF的年化報酬率：

0056年化報酬率9.50% 00919年化報酬率9.74% 00918年化報酬率9.88%

以殖利率來評估目前CP值的話：排名第一00918、排名第二00919、排名第三0056。

小本們當然也可以投資兩檔以上來分散風險，ETF選擇後，就是開心領息，專注本業提高收入後，再把金額投入慢慢將資產增加。

◎本文獲 杉本來了 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。