00939換股 20日生效

2026年首輪台股ETF換股登場，臺灣指數公司昨（19）日公告包含統一台灣高息動能（00939）、FT臺灣Smart、富邦臺灣中小、中信臺灣智慧50等台股ETF以及華南永昌台灣環境永續高股息指數基金所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自19日交易結束後生效，亦即20日起生效。

以成分股變化來看，因FT臺灣Smart成分股檔數並不固定，在此次在130檔成分股中新增35檔、刪除34檔；富邦臺灣中小在50檔成分股中新增及刪除各43檔；中信臺灣智慧50在50檔成分股中新增及刪除各五檔；華南永昌台灣環境永續高股息基金在30檔成分股中新增及刪除各17檔。至於統一台灣高息動能此次僅進行成分股權重調整，成分股異動時間將落在5月。

這波指數調整連結的ETF及指數基金商品規模約426.44億元，牽動的個股來看，創見、華東、皇普、可寧衛*分別重複被兩檔ETF納入；長榮航、聚陽、義隆、遠百則分別重複被兩檔ETF刪除。宇隆、興勤、揚博、統一證、禾伸堂等則被各被一檔ETF納入及刪除。

富邦臺灣中小設有指數調整過度期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整。而調整完成後標的指數預計將持有八成以上電子類股，餘為金融及傳產類股；其中電子類股又以其他電子、半導體、電子零組件及光電類等比重為高。

今年來，中小型股表現活潑，截至昨日，富邦臺灣中小的市價漲幅達11.67%，贏過加權報酬指數9.29%，受惠AI伺服器需求快速成長及近期台美貿易談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標，正面激勵半導體及衍生產品相關產業及傳統產業後市表現。建議投資人把握逢低機會，適時配置，參與中小型股的動能趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。