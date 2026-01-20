快訊

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世 享壽93歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF規模再創高 市值型、科技型、高息型各擁山頭

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股ETF規模 再創高。聯合報系資料照
台股ETF規模 再創高。聯合報系資料照

台股頻創高，連帶台股ETF整體規模跟著水漲船高。統計至昨（19）日，包括主、被動台股ETF共80檔，規模已達4.12兆元，再創歷史新高，今年開年來增加2,398.1億元；在規模增加前十名的台股ETF中，以市值型、科技型、高息型三分天下。

觀察今年來台股ETF規模增加金額，以元大台灣50（0050）的1,216億元居冠，其他包括富邦台50、國泰永續高股息緊追在後；以今年的含息績效來看，則以群益半導體收益的15.8%最為亮眼，富邦科技漲幅也有12%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

台股創高後可能會高檔區間震盪整理，建議可在市場回檔時分批布局成長潛力股，同時可續抱台股高股息ETF，尤其是科技型高息ETF更可望息利雙收。

群益半導體收益暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高檔震盪下，資金輪動快速，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，重點在於選股不選市。

近期市場追捧的題材還是圍繞AI題材打轉，科技類股續為投資主流，全球AI應用擴大，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍具競爭優勢。

此外，台股高股息ETF的特性，偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，也是投資人可著墨的標的。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊指出，去年12月台灣出口額達624.8億美元，年增43.4%。其中資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近98%，充分反映AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，台股後市看好。

尤其美國商業部已於15日公布，對台灣商品適用的對等關稅稅率整體不超過15%，此舉有望降低台灣整體關稅風險、為今年出口表現注入強心針，市場偏多看待台股相關族群表現。台股續創新高，台股市值型ETF也因此受資金追捧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股取代韓股 成為外資今年以來在新興亞股最愛

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

淨利篩選機制避虛胖企業 009816預計2月3日掛牌

相關新聞

集中市場ETF 規模躍進

台灣證券交易所持續吸引外資投入國內資本市場，其中ETF市場規模持續攀升、主動式ETF交易活絡，外資投信跟著踴躍參與。

台股ETF規模再創高 市值型、科技型、高息型各擁山頭

台股頻創高，連帶台股ETF整體規模跟著水漲船高。統計至昨（19）日，包括主、被動台股ETF共80檔，規模已達4.12兆元...

台股ETF上演填息秀 00904今年來漲17%奪冠

本周是ETF密集除息周，雖然主要主市漲跌互見，但在台股昨（19）日再度改寫歷史新高的加持下，帶動中信成長高股息（0093...

00939換股 20日生效

2026年首輪台股ETF換股登場，臺灣指數公司昨（19）日公告包含統一台灣高息動能（00939）、FT臺灣Smart、富...

009817開募 聚焦日本房產

日圓匯率近期跌至18個月新低，便宜日圓再度成為民眾關注焦點。國泰投信表示，回顧歷史，美元兌日圓160元為日本政府的心理防...

年終獎金與紅包「一次收入長期價值」 年終資金配置指南

農曆春節將至，年終獎金與紅包成為啟動新年度投資的開門紅，元大金控（2885）集團提供多檔熱門台股ETF定期定額、數位存款...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。