台股ETF規模再創高 市值型、科技型、高息型各擁山頭

台股頻創高，連帶台股ETF整體規模跟著水漲船高。統計至昨（19）日，包括主、被動台股ETF共80檔，規模已達4.12兆元，再創歷史新高，今年開年來增加2,398.1億元；在規模增加前十名的台股ETF中，以市值型、科技型、高息型三分天下。

觀察今年來台股ETF規模增加金額，以元大台灣50（0050）的1,216億元居冠，其他包括富邦台50、國泰永續高股息緊追在後；以今年的含息績效來看，則以群益半導體收益的15.8%最為亮眼，富邦科技漲幅也有12%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

台股創高後可能會高檔區間震盪整理，建議可在市場回檔時分批布局成長潛力股，同時可續抱台股高股息ETF，尤其是科技型高息ETF更可望息利雙收。

群益半導體收益暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高檔震盪下，資金輪動快速，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，重點在於選股不選市。

近期市場追捧的題材還是圍繞AI題材打轉，科技類股續為投資主流，全球AI應用擴大，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍具競爭優勢。

此外，台股高股息ETF的特性，偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，也是投資人可著墨的標的。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊指出，去年12月台灣出口額達624.8億美元，年增43.4%。其中資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近98%，充分反映AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，台股後市看好。

尤其美國商業部已於15日公布，對台灣商品適用的對等關稅稅率整體不超過15%，此舉有望降低台灣整體關稅風險、為今年出口表現注入強心針，市場偏多看待台股相關族群表現。台股續創新高，台股市值型ETF也因此受資金追捧。

