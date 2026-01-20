別再只領息不成長！00981T含積量高年化配息近6％…用債息打底、股票衝績效

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面對高股息ETF資產成長停滯，00981T憑藉股債配置繳出8.7%漲幅與近6%配息率。透過七成債券領息、三成台股衝績效，成功解決只領息不成長的投資痛點。歐新社
面對高股息ETF資產成長停滯，00981T憑藉股債配置繳出8.7%漲幅與近6%配息率。透過七成債券領息、三成台股衝績效，成功解決只領息不成長的投資痛點。歐新社

臉書投資粉專「股魚」近日發文點名平衡凱基雙核收息（00981T），直言在市場持續走高的背景下，越來越多投資人開始重新檢視高股息配置的實際效果。貼文指出，部分投資人雖然仍有股息進帳，但配息金額逐步縮水，資產成長卻明顯停滯，與整體大盤走勢形成落差，也讓「只領息、不成長」的問題再度浮上檯面。

該文回顧，2025年不少人投資高股息ETF，最後只剩「領息」這件事可期待，資產成長卻明顯停滯。相較之下，曾在去年被介紹的平衡型00981T ETF，近期再度被拿出來與同期間產品做對照，數據差異引起不少討論。

以同一段時間的表現來看，00981T股價漲幅約8.7%，年化配息率約5.97%；對照老牌高股息ETF，00878漲幅約4.46%、0056約3.37%。貼文指出，在「同樣想領息」的前提下，多元資產配置的產品，似乎同時兼顧了息收與績效表現。

股魚也整理00981T的結構，指出其並非傳統高股息設計，而是股債配置的多元資產ETF，約七成為全球BBB投資級債、三成配置台股市值前段班股票，並透過每月再平衡機制調整部位。換言之，並非單押配息，而是以資產配置與再平衡來支撐現金流與成長性。

貼文引發大量網友留言討論。有網友直言「感覺這檔比高股息適合長期存」、「這檔是否也比較沒有貼息問題」、「請問老師 981T跟929哪檔比較適合存」；也有人針對成分與權重補充「台積電比重差10倍00929...2%而已，漲幅會很有差」、「因為981T有台積電」。

另有投資人從實務需求出發留言表示，「像我這種有質押需求的人，看著證券帳戶，00953B（非）投等債，不能拿去質押，心裡真的很不痛快..還不如更換成00981T，配息不差，又有價差可賺～或許會是不錯的選擇。」對此，股魚也回覆「這種是多元資產型的產品，可以研究看看。用債息打底、用股票衝績效」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 ETF 資產配置 現金流 大盤 台積電

