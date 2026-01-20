台股ETF上演填息秀 00904今年來漲17%奪冠

本周是ETF密集除息周，雖然主要主市漲跌互見，但在台股昨（19）日再度改寫歷史新高的加持下，帶動中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小、新光臺灣半導體30等11檔ETF上演填息秀，意味投資人息收以及資本利得雙收。

2026開年的ETF配息戰打得火熱，不少ETF祭出高配息，根據統計昨日共計有11檔ETF盤中完成填息，其中，一日填息有九檔，且受惠於台積電亮眼的基本面以及法說會展望，帶動海內外半導體股近日表現突出，另一方面，盤面上在資金與風格輪動下，靈活配置主動ETF也更有效率應對市場變化，激勵單期配息殖利率2.9%的新光臺灣半導體30、單期配息殖利率2.6%的兆豐洲際半導體、單期配息殖利率1.3%的主動安聯台灣高息等ETF都在1~2個交易日內快速填息。

以昨日填息的11檔ETF今年以來的市價含息漲幅觀察，根據CMoney統計至昨日，新光臺灣半導體30（00904）漲最多，高達17.4%，其次為兆豐洲際半導體13.8%、再來是主動安聯台灣高息10.06%。

其餘依序為FT臺灣永續高息9.2%、中信成長高股息8.7%、台新永續高息中小8.6%、中信亞太高股息7.5%、凱基台灣AI 50漲5.67%、兆豐電子高息等權5.66%、野村趨勢動能高息4.9%、中信全球高股息2.6%。

元月以來，資本市場表現亮眼，除上述11檔ETF外，包含台新臺灣IC設計、台新AI優息動能、群益ESG投等債0-5、群益優選非投等債、新光BBB投等債20+、群益科技高息成長以及統一台灣高息動能等ETF，率先在1月中上旬除息的ETF也紛紛上演一日填息。

接下來，今（20）日除息的ETF有國泰費城半導體，單期配息殖利率13.8%、國泰台灣科技龍頭，單期配息殖利率7.3%、國泰北美科技，單期配息殖利率7.2%等46檔；22日即將除息的ETF包括元大高股息預估單期配息殖利率2.2%、元大台灣50預估單期配息殖利率1.37%、元大MSCI台灣預估單期擬配息殖利率1.37%等。

台新投信ETF投資團隊建議，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級周期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨透過被動ETF參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。