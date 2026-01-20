集中市場ETF 規模躍進

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣證券交易所持續吸引外資投入國內資本市場，其中ETF市場規模持續攀升、主動式ETF交易活絡，外資投信跟著踴躍參與。

截至去年12月底，集中市場掛牌上市205檔ETF，資產規模逾4.6兆元（約1,474億美元），年成長36%，總成交值及受益人次亦同步增加。

我國首檔主動式ETF去年5月上市，截至去年底共計15檔，資產規模逾1,673億元（約53億美元），總成交值逾3,580億元（約113億美元），顯示市場對新型ETF商品需求穩定；且外資投信參與度持續升高，已有保德信（現為玉山投信）、安聯、貝萊德及摩根等四家國際知名資產管理業者新加入我國ETF市場，創下了歷年首檔上市ETF投信家數最多紀錄。

證交所透過協助業者發行新商品、拜會國際交易所及資產管理業者等措施，提升台灣資本市場國際能見度，吸引外國資產管理業者參與。

此外，證交所2025年成立的「亞資中心推動辦公室」及單一服務窗口，將與主管機關協作，強化與全球金融中心及主要交易所的互動。

證交所努力吸引外國資產管理公司在台設置區域中心，目前已有聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等七家外資投信集團在台設置區域中心，持續運用媒體與大型活動，提升台灣在國際資產管理市場的地位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 ETF 外資

