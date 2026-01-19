美光引爆價值重估潮 00988A記憶體占比逼近13%最高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔美光概念ETF表現。（資料來源：CMoney，截至2026/1/19。持有美光占比截至2026/12月底）
台積電（2330）前董事長、現任美光（Micron）董事劉德音日前大舉加碼美光股票。此一舉動被視為產業風向球，預示記憶體將引爆新一輪的價值重估。台股共有11檔美光概念ETF，但若是加上還要同時持有SANDISK等記憶體大廠，就只剩2檔主動式ETF，顯示相較於被動ETF，透過主動式ETF優勢，能更靈活地捕捉記憶體龍頭的成長紅利，其中，統一全球創新（00988A）對記憶體的配置濃度最高。

觀察11檔美光概念股ETF近期績效表現，國泰費城半導體（00830）、主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）、兆豐洲際半導體（00911）等4檔上週繳出正報酬，表現優於代表美股大盤。

分析師表示，當前記憶體的題材不僅是需求增加，更在於AI工作負載由訓練延伸到推論後，資料吞吐與儲存密度需求同步抬升，使記憶體定價權再度回到賣方市場。受惠於此，除了長線看好美光，許多外資券商紛紛調高SANDISK、威騰(WDC)等記憶體大廠的目標價。

分析師表示，主動式管理的精髓在於能超越指數框架，鎖定最具爆發力的領域。11檔美光概念ETF中，有4檔主動式ETF。其中，統一全球創新（00988A）對記憶體的配置濃度最高，根據00988A最新持股明細，美光占比已經攀升到7.87%，是第一大持股，而且它還布局SANDISK(3.56%)、威騰(WDC)(1.37%) ，記憶體占比合計高達12.8%，是投資人參與記憶體價值重估的首選標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體 美光 ETF

