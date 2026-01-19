快訊

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

00905等三檔台股ETF換股 華邦電、南亞科等入列新成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

2026年首輪台股ETF換股登場，臺灣指數公司19日公告包含FT臺灣Smart（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）共計三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自1月19日交易結束後生效（亦即1月20日起生效）。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選台灣優利高填息30指數，成分股檔數不固定，在此次在130檔成分股中新增35檔、刪除34檔，其中，新增成分股有三芳、新纖、儒鴻、華榮、東鹼、美時、東和鋼鐵、興勤、創見、大毅、宏達電、宏璟、皇普、櫻花建、根基、台航、中再保、統一證、大立光、威強電、禾伸堂、京鼎、宏致、洋華、合勤控、日月光投控、智伸科、鈞興-KY、正文、帝寶、緯穎、華東、南茂、寶成、泰銘。

刪除成分股則有大成、東陽、華友聯、名軒、大山、興農、春源、豐興、宇隆、汎德永業、廣宇、群光、精元、敦陽科、揚博、中航、長榮航、台驊控股、美食-KY、台中銀、亞光、零壹、融程電、華擎、牧德、智易、世芯-KY、麗豐-KY、南寶、致伸、大豐電、佳必琪、鼎炫-KY、新保。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各43檔，指數定期審核生效日（含)）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

此次新增成分股有恩德、中砂、中華化、第一銅、宇隆、華通、華泰、燿華、映泰、毅嘉、漢唐、環科、創見、冠西電、志聖、揚博、普安、怡利電、晶豪科、星通、德律、大量、虹冠電、群創、晶相光、大眾控、雙鍵、聯德控股-KY、事欣科、華懋、慧友、達麗、帆宣、詮欣、今國光、矽格、康舒、光聖、洋基工程、華東、福懋科、可寧衛*、昶昕。

刪除成分股則有卜蜂、上曜、東和、聚陽、東元、華電、華新、華榮、五鼎、中華、長榮鋼、麗正、仁寶、英業達、佳能、技嘉、友達、興勤、義隆、強茂、國建、愛山林、興富發、東森、八方雲集、台產、聯邦銀、統一證、遠百、禾伸堂、文曄、聯鈞、群益證、華孚、力成、藥華藥、穎崴、力智、睿生光電、台虹、富鼎、百和興業-KY、豐泰。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各五檔，新增成分股有華邦電、金像電、南亞科、欣興、鴻勁 ；刪除成分股則有萬海、長榮航、聯詠、鈊象、上海商銀。

至於追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數的統一台灣高息動能此次僅進行成分股權重調整，成分股異動時間在5月。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

長榮航 台股 禾伸堂

延伸閱讀

台股持續狂飆帶旺科技ETF 台新00947記憶體權重三成助攻

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

南亞科第4季毛利率49% 每股純益3.58元

相關新聞

明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％

國泰費城半導體（00830）本次配發股利9元，吸引投資人積極卡位，觀察上週（1/12~16）日均成交量逼近2.7萬張，相較公布前翻倍成長，市場買氣明顯升溫。週五（16日）基金規模正式突破400億元大關

年終獎金與紅包「一次收入長期價值」 年終資金配置指南

農曆春節將至，年終獎金與紅包成為啟動新年度投資的開門紅，元大金控（2885）集團提供多檔熱門台股ETF定期定額、數位存款...

AI硬體升級遇上能源基建大潮 市值型主動式ETF續熱

野村投信表示，台股歲末年初延續強勢，CES題材、AI晶片需求升溫，以及外資買超資金回流等因素，台股不僅在2026年開年更...

嫌0056爛、股價都不漲？存股哥9個月結算：其實「躺賺15萬」！

＊原文發文時間為1月18日 「0056很爛股價都不漲」，去年收到一堆這樣的訊息，你可以把0056的位置替換成任何一隻高股息我大概都被問一輪，只是今天拿其中一位案例來看，如果你持有到現在成績如何。

淨利篩選機制避虛胖企業 009816預計2月3日掛牌

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）研究團隊表示，2025年12月我國出口額達624.8億美元，年增43.4%。...

投信喊謹慎！ 海外ETF中信特選金融00917大漲後出現震盪

海外ETF中信特選金融（00917）自今年1月5日爆量後走揚，從1月2日收盤價25.61元到上周五（16日）最高的31....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。