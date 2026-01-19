00905等三檔台股ETF換股 華邦電、南亞科等入列新成分股

2026年首輪台股ETF換股登場，臺灣指數公司19日公告包含FT臺灣Smart（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）共計三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自1月19日交易結束後生效（亦即1月20日起生效）。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選台灣優利高填息30指數，成分股檔數不固定，在此次在130檔成分股中新增35檔、刪除34檔，其中，新增成分股有三芳、新纖、儒鴻、華榮、東鹼、美時、東和鋼鐵、興勤、創見、大毅、宏達電、宏璟、皇普、櫻花建、根基、台航、中再保、統一證、大立光、威強電、禾伸堂、京鼎、宏致、洋華、合勤控、日月光投控、智伸科、鈞興-KY、正文、帝寶、緯穎、華東、南茂、寶成、泰銘。

刪除成分股則有大成、東陽、華友聯、名軒、大山、興農、春源、豐興、宇隆、汎德永業、廣宇、群光、精元、敦陽科、揚博、中航、長榮航、台驊控股、美食-KY、台中銀、亞光、零壹、融程電、華擎、牧德、智易、世芯-KY、麗豐-KY、南寶、致伸、大豐電、佳必琪、鼎炫-KY、新保。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各43檔，指數定期審核生效日（含)）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

此次新增成分股有恩德、中砂、中華化、第一銅、宇隆、華通、華泰、燿華、映泰、毅嘉、漢唐、環科、創見、冠西電、志聖、揚博、普安、怡利電、晶豪科、星通、德律、大量、虹冠電、群創、晶相光、大眾控、雙鍵、聯德控股-KY、事欣科、華懋、慧友、達麗、帆宣、詮欣、今國光、矽格、康舒、光聖、洋基工程、華東、福懋科、可寧衛*、昶昕。

刪除成分股則有卜蜂、上曜、東和、聚陽、東元、華電、華新、華榮、五鼎、中華、長榮鋼、麗正、仁寶、英業達、佳能、技嘉、友達、興勤、義隆、強茂、國建、愛山林、興富發、東森、八方雲集、台產、聯邦銀、統一證、遠百、禾伸堂、文曄、聯鈞、群益證、華孚、力成、藥華藥、穎崴、力智、睿生光電、台虹、富鼎、百和興業-KY、豐泰。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各五檔，新增成分股有華邦電、金像電、南亞科、欣興、鴻勁 ；刪除成分股則有萬海、長榮航、聯詠、鈊象、上海商銀。

至於追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數的統一台灣高息動能此次僅進行成分股權重調整，成分股異動時間在5月。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。