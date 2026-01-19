台股持續狂飆帶旺科技ETF 台新00947記憶體權重三成助攻

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台積電（2330）法說釋出的財報及展望皆優於預期，也帶旺台股ETF，半導體相關ETF表現強勢。值得注意的是，擁有此波最強勢記憶體權重高達三成的台新臺灣IC設計（00947）股價再創新高之外，同時摘下今年來、近一月、近三月及近六月績效四冠王。

台新臺灣IC設計ETF所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，記憶體相關個股權重超過3成，成為近期績效亮眼的主因。

觀察16日00947投資組合，前三大成分股權重合計即超過三成，分別為華邦電（2344）10.67%、群聯（8299）10.56%及南亞科（2408）9.69%，優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，除了DRAM以外，NAND Flash 也變得相當昂貴，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約。而美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，觀察DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

