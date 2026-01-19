快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

川普強取格陵蘭 黃金白銀ETF狂飆新高、市場聚焦達沃斯世界經濟論壇

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國總統川普對外動作頻繁，近日針對取得格陵蘭加大施壓力度，19日開盤貴金屬ETF再度大漲，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）分別上漲3.16%、2.74%、1.59%，股價同步創下新高。

法人分析，貴金屬ETF熱度持續高居不下，除了基本面的去美元化的情勢並無趨緩，題材面更是火上加油，川普政策手段包括干擾聯準會獨立性、突襲委內瑞拉、要求取得格陵蘭等，都增加黃金做為避險資產的配置價值。

美國總統川普揚言自2月1日起，對多個歐洲盟友加徵新一波關稅，除非美國得以購買丹麥自治領土格陵蘭，歐盟相挺丹麥，貿易報復成為雙方角力的工具，但在川普21日將赴瑞士參加達沃斯世界經濟論壇（WEF），將就我們如何在競爭加劇的世界中開展合作進行論壇，三大方向備受矚目：第一，關稅、第二，委內瑞拉，第三，收購格陵蘭。

目前包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐和新對沖基金之王格里芬（Ken Griffin），都建議投資人把黃金加入投資組合，未來有機會成為推動黃金下一波漲勢的重要原因。

不僅機構呼籲擁抱黃金，知名市場評論員彼得·希夫（Peter Schiff）直言美國面臨債台高築，建議投資人可轉黃金、白銀貴金屬進行避險。

國內唯一連結黃金、白銀ETF，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）漲勢延綿不絕，在結束歷史性大漲的2025年，今年以來已分別上漲15.4%、7.6%、29.4%。期元大道瓊白銀（00738U）更因為白銀供給短缺，漲幅奪下全市場ETF之冠。

法人建議，在川普變化莫測的政策風險下，2026年貴金屬絕對是資金配置的焦點，建議投資人可透過國內投信所發行的相關貴金屬ETF進行布局，在已持有的核心部位（股、債）中加入期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 白銀 川普

