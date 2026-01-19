年終獎金與紅包「一次收入長期價值」 年終資金配置指南

農曆春節將至，年終獎金與紅包成為啟動新年度投資的開門紅，元大金控（2885）集團提供多檔熱門台股ETF定期定額、數位存款帳戶活儲優利最高3%、利變型壽險商品等多元金融服務，協助客戶穩健理財，持續滾動資金、提升存股效率，放大長期投資成果，守護資產成長。

元大證券「投資先生APP」推出「股息再投入」等多項功能，提升操作效率，投資人可定期定額分批投入年終資金，或定期不定額順應股價行情加減碼，搭配智能條件單的半自動化下單機制，掌握市場節奏並強化交易紀律；複委託提供24小時交易與即時報價，若偏好兼顧穩健與效率，ETF擁抱多檔美股，有助分散風險、創造長期績效。

針對數位存款帳戶，元大銀行持續推出階梯式活儲優利及跨行提/轉帳免手續費優惠，新戶自數位存款帳戶審核成功後6個月內可享最高3%活儲優利，以及每月高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠；既有客戶只要首次申辦，得享有最高1.125%活儲優利，透過數位存款帳戶有效累積利息收入，放大每一分錢。

元大人壽建議，掌握年終獎金三分法，首先預留大筆必要支出，如春節期間各項開銷或子女年後開學學費等；其次將保險商品納入多元資產配置，以「元大人壽元傳鑫美元利率變動型終身壽險」為例，以主流貨幣美元計價，提供3年或6年期繳費選擇，發揮保障與資產累積功能；最後一小部分用於犒賞辛苦一年的自己。

元大投信認為，上班族可善用「時間乘以市值」的複利成長效果，除平日以薪水定期定額，年終入帳時也可透過單筆投入國內首檔ETF元大台灣50（0050），及早擴大投入資產參與時間複利，更有成長潛力；根據證交所資料，0050規模於去年12月突破兆元，再創國內ETF新紀錄，為投資人存股首選基石。

身為「春節不打烊」的期貨商，元大期貨自元旦至2月28日，推出海外交易與春節專屬活動，依客戶交易表現階段式提供電子禮券、黃金紀念牌等回饋，鼓勵交易人於春節期間持續參與全球市場、掌握國際行情。

因應存股族創造現金流需求日趨成長，元大證金提供最長可18個月再繳息、借款利率不到2.5%等服務，「iMoney App」只要輸入金額就會自動計算最低利率的商品組合，大幅節省試算時間；近日與基富通合作，首創基金線上借款服務，提供市場最多的股票、ETF及基金等借款標的，為投資人靈活變現的最佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。