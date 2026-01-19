聽新聞
明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％
國泰費城半導體（00830）本次配發股利9元，吸引投資人積極卡位，觀察上週（1/12~16）日均成交量逼近2.7萬張，相較公布前翻倍成長，市場買氣明顯升溫。週五（16日）基金規模正式突破400億元大關，預期明（20）日除息後將出現「甜甜價」，可望再度引發市場討論。值得一提的是，由於00830近期買氣強勁、受市場高度追捧，借券費率持續攀升，成交費率多落在4~5%區間。
觀察上週（1/9~1/16）受益人數增加排行，元大台灣50（0050）及國泰費城半導體（00830）成為台股及美股ETF受益人數成長冠軍，分別增加4.7萬及2.1萬人，富邦科技（0052）及國泰台灣科技龍頭（00881）也雙雙突破萬人增幅，位居第三、第四名；後續依序為群益半導體收益（00927）、主動統一台股增長（00981A）、期元大道瓊白銀（00738U）、主動安聯台灣高息（00984A）、第一金太空衛星（00910）及期元大S&P原油反1（00673R），顯示市場資金仍在積極尋找具基本面支撐與長線主題的投資標的。
國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，回顧上週美股呈現半導體熱、金融冷的分歧走勢，以費城半導體指數大漲近4%領先，主要受惠於台積電法說會釋出的強勁AI展望，期間董事長魏哲家強調「AI是真實的」，對AI需求的真實性背書，以及2026年高達560億美元的資本支出計畫大幅超出市場分析師原先預期的500億美元的上緣，直接消除了市場對AI泡沫的疑慮，不僅激勵費半指數，更確立了AI基礎建設長線多頭趨勢，建議投資人持續關注AI硬體，包含半導體、記憶體、散熱、先進封裝等相關類股。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
