快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％

聯合新聞網／ 綜合報導
00830配息9元引爆市場買氣，受惠台積電法說會確認AI長線多頭，基金規模已突破400億大關，明（20）日除息後股價將現「甜甜價」。中央社
00830配息9元引爆市場買氣，受惠台積電法說會確認AI長線多頭，基金規模已突破400億大關，明（20）日除息後股價將現「甜甜價」。中央社

國泰費城半導體（00830）本次配發股利9元，吸引投資人積極卡位，觀察上週（1/12~16）日均成交量逼近2.7萬張，相較公布前翻倍成長，市場買氣明顯升溫。週五（16日）基金規模正式突破400億元大關，預期明（20）日除息後將出現「甜甜價」，可望再度引發市場討論。值得一提的是，由於00830近期買氣強勁、受市場高度追捧，借券費率持續攀升，成交費率多落在4~5%區間。

觀察上週（1/9~1/16）受益人數增加排行，元大台灣50（0050）及國泰費城半導體（00830）成為台股及美股ETF受益人數成長冠軍，分別增加4.7萬及2.1萬人，富邦科技（0052）及國泰台灣科技龍頭（00881）也雙雙突破萬人增幅，位居第三、第四名；後續依序為群益半導體收益（00927）、主動統一台股增長（00981A）、期元大道瓊白銀（00738U）、主動安聯台灣高息（00984A）、第一金太空衛星（00910）及期元大S&P原油反1（00673R），顯示市場資金仍在積極尋找具基本面支撐與長線主題的投資標的。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，回顧上週美股呈現半導體熱、金融冷的分歧走勢，以費城半導體指數大漲近4%領先，主要受惠於台積電法說會釋出的強勁AI展望，期間董事長魏哲家強調「AI是真實的」，對AI需求的真實性背書，以及2026年高達560億美元的資本支出計畫大幅超出市場分析師原先預期的500億美元的上緣，直接消除了市場對AI泡沫的疑慮，不僅激勵費半指數，更確立了AI基礎建設長線多頭趨勢，建議投資人持續關注AI硬體，包含半導體、記憶體、散熱、先進封裝等相關類股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體 ETF 受益人數 半導體 基礎建設 台積電

相關新聞

明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％

國泰費城半導體（00830）本次配發股利9元，吸引投資人積極卡位，觀察上週（1/12~16）日均成交量逼近2.7萬張，相較公布前翻倍成長，市場買氣明顯升溫。週五（16日）基金規模正式突破400億元大關

年終獎金與紅包「一次收入長期價值」 年終資金配置指南

農曆春節將至，年終獎金與紅包成為啟動新年度投資的開門紅，元大金控（2885）集團提供多檔熱門台股ETF定期定額、數位存款...

AI硬體升級遇上能源基建大潮 市值型主動式ETF續熱

野村投信表示，台股歲末年初延續強勢，CES題材、AI晶片需求升溫，以及外資買超資金回流等因素，台股不僅在2026年開年更...

嫌0056爛、股價都不漲？存股哥9個月結算：其實「躺賺15萬」！

＊原文發文時間為1月18日 「0056很爛股價都不漲」，去年收到一堆這樣的訊息，你可以把0056的位置替換成任何一隻高股息我大概都被問一輪，只是今天拿其中一位案例來看，如果你持有到現在成績如何。

淨利篩選機制避虛胖企業 009816預計2月3日掛牌

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）研究團隊表示，2025年12月我國出口額達624.8億美元，年增43.4%。...

投信喊謹慎！ 海外ETF中信特選金融00917大漲後出現震盪

海外ETF中信特選金融（00917）自今年1月5日爆量後走揚，從1月2日收盤價25.61元到上周五（16日）最高的31....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。