元月逆勢吸金超過百億元熱錢流入 這檔半導體ETF規模創新高

美股四大指數在16日呈現漲跌互見的局面，受惠AI時代半導體需求旺盛，費城半導體指數16日再刷新高，16日上漲90.11點或1.15%，收上7,927.41點，

連帶追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）19日市價收上64.9元，同創新高，同時，還受惠於買盤加持，總規模不緊重返400億元大關，攀升至426.65億元，也改寫自2019年掛牌以新記錄。

國泰費城半導體受惠於長線的半導體需求暢旺，淨值頻創新高，再加上即將在20日除息，每受益權單位配發9元，也就是說，持有一張可以領9,000元，以今日收盤價換算，年度配息殖利率為13.86%，吸引公告配息以來買盤相當積極搶進，截至19日，淨申購金額高達119.16億元，表現在創新高的行情之際可以說是一枝獨秀。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，未來AI趨勢當道，儘管費城半導體指數去年表現激昂，2026年在AI終端應用百花齊放下，仍有很大的發揮空間，從指數長期表現來看，費城半導體指數近20年（2005年12月30日-2025年12月31日）含息總報酬率高達1,881.9%，遠勝美股其他三大指數包括那斯達克指數的1,176.9%、標普500指數的706.2%，道瓊指數則是622.7%。

也就是說，以費城半導體指數過去表現來計算，假設於2005年底投入100萬元，截止2025年底，資產將從100萬元成長至1,981.9萬元，顯見長期投資的威力，不管是想要幫小孩存股、存第一桶金，或是自己想要長期投資，都是很好的標的。國泰費城半導體近期股民、定期定額人數同步成長，成功吸引長期資金進駐，預計在20日除息後，還會再有一波想搶便宜股價的投資人進場。

國泰投信也提醒，投資人須知，以上投資結果的試算是ETF追蹤指數績效的表現，不應代表國泰費城半導體的實際報酬率或未來績效。如果不同時間進場投資，其結果也將可能不同，且並未考量到交易成本。未來的含息報酬率也可能低於歷史數據，使得投資收益減少，須依未來金融環境變化狀況而定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。