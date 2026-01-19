AI硬體升級遇上能源基建大潮 市值型主動式ETF續熱

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
CES釋放的AI硬體升級與能源配套訊號，成為台股延續多頭的關鍵背景。AI示意圖。圖／AI生成

野村投信表示，台股歲末年初延續強勢，CES題材、AI晶片需求升溫，以及外資買超資金回流等因素，台股不僅在2026年開年更再創新高，盤中與收盤紛紛刷新紀錄，半導體與AI供應鏈成為資金匯聚核心，權值股台積電（2330）帶動電子族群走強，記憶體、面板與光電族群同步受惠，成交量顯著放大，市場風險偏好走升。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文分析表示，輝達（NVIDIA）宣布新世代「Vera Rubin」平台進入量產，NVL72機櫃在多項工作負載上相較Blackwell世代可望達到最高五倍效能，並將於今年下半年由合作夥伴開始供貨。Rubin以「六晶片極致共設計」為核心：Rubin GPU導入HBM4、單GPU推論最高50 PFLOPS與訓練35 PFLOPS，NVLink 6使機櫃級總頻寬提升至260TB/s；Vera CPU採88個Arm Olympus核心、1.8TB/s的C2C頻寬，搭配液冷化設計，強化整櫃效能與部署效率。輝達同場釋出自駕車AI模型「Alpamayo」、Cosmos世界基礎模型與機器人模型GR00T最新進展，黃仁勳強調下一波AI突破將來自「系統、晶片與軟體」的同步創新，非僅靠單一晶片迭代。

張繼文指出，能源與重電題材也伴隨AI擴張而升溫。Meta宣布與Vistra、TerraPower、Oklo簽署核能供電協議，為位於俄亥俄州的新一代「Prometheus」AI資料中心超級叢集取得最長至2035年的6.6GW清潔而穩定電力，並推進新型核能機組的開發與延役，為美國電網提供「可預見、可調度」的基載支援。此舉凸顯大型AI運算帶動的電力基礎建設需求，核能與高壓變電、輸配電等重電產業的重要性顯著提升。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，投資人對台積電偏多期待，加上CES釋放的AI硬體升級與能源配套訊號，成為台股延續多頭的關鍵背景。就業數據顯示美國勞動市場「降溫而不失穩健」，利率路徑朝溫和降息的方向定價；全球科技面則由CES的AI硬體大升級（Rubin平台量產時程、HBM4/液冷/超高速互聯）與算力所需的能源基建（核能與重電）共同驅動。台股資金聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，搭配台積電法說前的正向預期，短線尚未出現反轉訊號，後市仍以偏多為主。

投資策略持續聚焦運算晶片、高速網通、電力系統與散熱、記憶體等AI關鍵環節，並以龍頭企業為核心配置。00985A採取核心權值股為基礎配置，並適度納入具成長潛力的中型市值股票，打造靈活彈性的投資組合，可望在市場中維持長期競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

