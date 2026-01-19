嫌0056爛、股價都不漲？存股哥9個月結算：其實「躺賺15萬」！

＊原文發文時間為1月18日

「0056很爛股價都不漲」，去年收到一堆這樣的訊息，你可以把0056的位置替換成任何一隻高股息我大概都被問一輪，只是今天拿其中一位案例來看，如果你持有到現在成績如何。

這位老鐵稱他A好了，A在去年9月傳訊息給我，不外乎就是那些，股價不漲、左手換右手、市值型比較強，覺得0056很爛。結果一問之下才存9個月、股息沒有任何再投入、沒有持續存股，而且是開槓桿買的心態直接崩潰。

今天不討論心態，直接看一年前買進、股息不再投入的結果吧，去年9月他傳給我的對帳單是25張0056、成本均價36.1，當時股價36.51，帳面+$1,025，依他跟我說的買進時間推估他大概就是去年一月買的。

沒有股息再投入情況下，0056在1/16收盤價是38.26，A目前帳面+$54,000。去年0056共配息3.872元，A股息收入是$96,800，含息總報酬是$150,800。

我自己認為存一年這樣是不錯的成績，而且是股息沒有任何再投入、沒有加碼買的情況下一年賺15萬，當然從上帝視角回頭看，要是A持續買壓低均價，獲利一定不只15萬，部位也肯定遠超25張。

我的文章一大堆都是在講存股心態，但還是很多人期待今天買進明天上漲後天噴更高，但真正的存股不是這樣的，必須長時間的股息再投入去累積張數，當然使用槓桿是要在自己能力與心態都準備好情況下，才能提升存股的威力。

套句你跟我說的其中一句話「時間會說明一切」，只是你的時間是9個月，我的時間是10年。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。