投信喊謹慎！這檔 ETF 大漲後出現震盪
海外ETF中信特選金融（00917）自今年1月5日爆量後走揚，從1月2日收盤價25.61元到上周五（16日）最高的31.99元，19日除息交易出現大幅震盪走勢。
中國信託投信表示，00917於1月19日除息，近期因投資人申購情形踴躍，為保障既有投資人權益，已自1月6日起暫停初級市場申購。投資人仍可透過次級市場交易，惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。
中國信託投信表示，00917溢價偏高，投資人於進場前應謹慎評估，留意合理之折溢價。00917於1月19日恢復初級市場申購申請（惟該日適逢非基金營業日，實際恢復將以下一基金營業日為準），提醒投資人近期因溢價收斂，市場價格波動幅度可能較大情形，提醒投資人應特別留意。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言