快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

投信喊謹慎！這檔 ETF 大漲後出現震盪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

海外ETF中信特選金融（00917）自今年1月5日爆量後走揚，從1月2日收盤價25.61元到上周五（16日）最高的31.99元，19日除息交易出現大幅震盪走勢。

中國信託投信表示，00917於1月19日除息，近期因投資人申購情形踴躍，為保障既有投資人權益，已自1月6日起暫停初級市場申購。投資人仍可透過次級市場交易，惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

中國信託投信表示，00917溢價偏高，投資人於進場前應謹慎評估，留意合理之折溢價。00917於1月19日恢復初級市場申購申請（惟該日適逢非基金營業日，實際恢復將以下一基金營業日為準），提醒投資人近期因溢價收斂，市場價格波動幅度可能較大情形，提醒投資人應特別留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

