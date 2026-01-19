00878誰說不填息？衝上22元…存股哥逆勢大補倉：機會留給願意等待的人

＊原文發文時間為1月16日

我的王牌選手00878最近漲勢不錯，今天（1/16）收盤價22.65，目前持有張數201張、均價20.15，帳面報酬$502,500(12.41%），過去股息總值$630,230。

在去年11月回顧00878的時候帳面報酬約19萬，本來就預計今年含息總報酬可以破百萬，沒想到幸福來得如此突然，一月才過半個月就達到113萬，不過我要的還不僅於此，未來我肯定會繼續增加張數的。

月底即將公布第一季配息金額，我自己是看好升息配0.45-0.5，假設就算持平配0.4也沒問題，我還是可以拿到8萬股息。幸好我在去年小麥價格不好的時候大量補倉，現在倉庫滿滿都是小麥。

至於去年整年大家常說的00878都不填息，現在22.65的價格來看，填了過去一堆息，查了一下往年紀錄，只剩下2024/5/17這次除息的23.06沒填而已，那如果這一年半真的有照紀律存股、股息再投入，未填息這季應該沒有任何影響。

我個人認為重點還是在長期持有、股息再投入，有能力的話可以使用穩定合理的槓桿，在價格不好的時候大量累積張數。小麥價格下跌時，手上沒有小麥的人，價格上漲時手上也不會有小麥。

機會與財富，始終留給願意等待的人。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。