年化配息率飆15％！00881配2.65元「98％免稅」…陳重銘：400張以內免繳補充保費

國泰台灣科技龍頭（00881）明天即將配息2.65元（今天是最後買進日），年化配息率高達15%，要繳交很多所得稅嗎？來看一下股息的占比。

有98.12%是「已實現資本利得」，萬歲。因為台灣目前沒有證所稅，所以這部份的股利都是免稅的喔，也就是2.65元的股利中，有2.6元是免稅，只有0.05元才要繳稅。

目前是單筆股利超過2萬才要繳2.11%補充保費，換算下來，這次你要持有超過401.4張00881，才需要繳補充保費喔！我相信大多數人都是免稅的。

配息這麼高，而且主要是來自資本利得，這樣好嗎？你可以想像成現在股市高點，00881幫你先獲利了結一部分，給你現金就是在幫你降低股市的風險。

領息後可以先存起來，等股市下跌時再買回來，這就是現金的好處。

