快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

年化配息率飆15％！00881配2.65元「98％免稅」…陳重銘：400張以內免繳補充保費

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
00881明除息2.65元，揭密配息結構竟有98%來自「資本利得」免課所得稅。換算下來持有401張以內也免繳二代健保，對大多數投資人而言幾乎是「免稅紅包」。歐新社
00881明除息2.65元，揭密配息結構竟有98%來自「資本利得」免課所得稅。換算下來持有401張以內也免繳二代健保，對大多數投資人而言幾乎是「免稅紅包」。歐新社

國泰台灣科技龍頭（00881）明天即將配息2.65元（今天是最後買進日），年化配息率高達15%，要繳交很多所得稅嗎？來看一下股息的占比。

有98.12%是「已實現資本利得」，萬歲。因為台灣目前沒有證所稅，所以這部份的股利都是免稅的喔，也就是2.65元的股利中，有2.6元是免稅，只有0.05元才要繳稅。

目前是單筆股利超過2萬才要繳2.11%補充保費，換算下來，這次你要持有超過401.4張00881，才需要繳補充保費喔！我相信大多數人都是免稅的。

配息這麼高，而且主要是來自資本利得，這樣好嗎？你可以想像成現在股市高點，00881幫你先獲利了結一部分，給你現金就是在幫你降低股市的風險。

領息後可以先存起來，等股市下跌時再買回來，這就是現金的好處。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 ETF 資本利得 補充保費 證所稅

延伸閱讀

小白進場2個月賺15％！想「增貸600萬」問怎麼配置？網：0050和VT各半

黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

00929昔「落水狗」浴火重生！納入台積電、聯發科助攻…存股哥：2.0版拭目以待

00988A、00990A主動式ETF掀熱潮...但輸0050？小童：沒非買不可但訴求不同

相關新聞

年化配息率飆15％！00881配2.65元「98％免稅」…陳重銘：400張以內免繳補充保費

國泰台灣科技龍頭（00881）明天即將配息2.65元（今天是最後買進日），年化配息率高達15%，要繳交很多所得稅嗎？來看一下股息的占比。 有98.12%是「已實現資本利得」，萬歲。因為台灣目前沒有證

00988A、00990A主動式ETF掀熱潮...但輸0050？小童：沒非買不可但訴求不同

想投資AI但不知道該買誰嗎？你想打敗大盤但又擔心自己不會選股嗎？

00929昔「落水狗」浴火重生！納入台積電、聯發科助攻…存股哥：2.0版拭目以待

＊原文發文時間為1月15日 00929從11/21的波段低點17.24開始一路往上攀升，到昨天觸及19.48，整體漲幅達約13%，上次出現接近19.5的價格已經是2024下半年開始的高股息降息潮

0056明配息、維持0.866元！杉本點「其實應有發1元能力」：但保留實力也好

2026年剛開始，高股息吹響配息號角，0056公佈2026年第1次配息日為1月20日，跟上次同樣維持為0.866元現金股利。 杉本認為0056的策略是做對了，從第2季到第3季，雖然從1.07元緩降到0.866元，但是到2025第4季就持穩了！ 因為過去ETF成分股大漲的時代，已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，0056這樣的表現相對穩定，雖然未來可能配息會再降低，但這樣才能應付未來多變的趨勢。 這一季杉本也覺得配得還算可以的，雖然杉本認為0056有實力配發1元以上，我們就把她想成0056保留實力吧。 想要參與除息，可以參考以下資訊：

台積電掃貨10億債券！金融債ETF熱度升…00958B、00986B近月績效名列前茅

台積電資金運用動向再度成為市場焦點。近期台積電（2330）連續發布重訊，透過子公司TSMC Global Ltd.持續取得固定收益證券；其中1月7日至12日再分批買入多檔公司債，合計約3,210萬美元

小白進場2個月賺15％！想「增貸600萬」問怎麼配置？網：0050和VT各半

一名自稱「股市小白」的網友在PTT股板發文請益，表示自己去年11月才開始進場，分批持有台積電、0050、0052與鴻海，短短兩個月投報約15%。目前名下有一戶出租中的房子、無房貸，評估可向銀行增貸約6

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。