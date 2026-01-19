00988A、00990A主動式ETF掀熱潮...但輸0050？小童：沒非買不可但訴求不同

想投資AI但不知道該買誰嗎？你想打敗大盤但又擔心自己不會選股嗎？

首先我們先來看一下00988A、0000990A基本資料。

以00988A來說，它的野心非常大，它不只是投資AI，還投資了能源、國防航太跟穩定幣等等的金融科技，重點就是利用3大創新的選股方向，搭配6大產業的配置主軸，來掌握全球的投資機會。

不過這個創新的定義又是什麼？以統一投信的資料來看，他們會以風險的低、中、高來做區分。

第一個「漸進式創新」，通常這一類的方向是指這間公司他們只有做到改善現有的狀況或問題，而沒有延伸出其他更新的應用。換言之，在技術沒有重大突破之前，那可想而知它的表現也會相對平穩，風險也會是這三者當中最低的。

例如可口可樂推出無糖版、換有趣的包裝，但它本質都還是在賣可樂，因此這樣的創新其實對於產業來說並沒有什麼太大的改變，所以才會相對穩。

第二個「擴展式創新」，這一個方向的重點是在於在原有的基礎上，新增一些技術或模式的延伸。

好比以前大家都覺得輝達（NVIDIA）它只是一間做顯卡的公司，但近幾年它已經把算力技術開始延伸到AI領域，而這就是所謂的擴展式創新。

這一類公司的魅力是在於它比那些剛創業的公司還穩，但爆發力又比既有的老牌公司還要強，因此整體來說屬於進可攻、退可守。

而如果把漸進式比喻成修路、擴展式描述成蓋橋，那第三個「顛覆式」就有點像是發明了哆啦A夢的任意門。

以過去來說，我們想要看電影可能會去百視達（Blockbuster）租DVD，甚至時間到沒還還可能被罰錢，但這個曾經在台灣有一百多家店、會員人數超過300萬人，看似屹立不搖的企業，卻因網路快速發展、Netflix的崛起而被迫打敗。

Netflix的存在就是這所謂的顛覆式創新，因為這時候原本想看電影的人，他們已經不需要去實體店租DVD了，而是可以直接上網想看什麼就看什麼，等於是把原本既有的產業給完整取代，這就是所謂的顛覆！

為什麼00988A會想要追求創新這樣的選股邏輯呢？最主要可以看到，在過去10年的時間當中，創新指數的績效是明顯優於世界指數。

換言之，我們在投資的時候，除了多元佈局不同國家來分散風險之外，更可以去尋找這一類具有創新能力的公司來作為進攻的突破點。

不過創新指數的275%有很多嗎？對比同期的0050來看，在過去10年0050也繳出了262%的成績。

換言之，在績效沒有差距那麼大的情況之下，是不是可以少花一些心思，單純地去穩穩買台灣市值前50大的公司就好？

尤其00988A經理費、保管費的部分，兩者合計高達1.4%，也比我們今天要分享的另一檔主動式ETF00990A還要高，因此這部分也是大家要留意的地方。

不過不可否認，假如看好像它這種多元佈局在不同國家的多個產業，同時又希望每年有配息可以領的話，確實是可以將00988A視為是穩中求勝的標的之一。

00990A雖然一樣是放眼全球，但它反而更傾向把目光集中在世界的AI供應鏈。從上游的AI晶片、電力能源，到中游的資料中心、硬體組裝，甚至下游的終端運用與軟體服務等等，只要跟AI有關，那都有可能成為00990A的投資範圍。

不過為什麼它會選擇只把目光聚焦在AI產業？彭博預估到2032年，整個AI市場的規模有機會逼近2兆美元大關，這幾乎是快可以排進目前世界前十大GDP大國的驚人數據。

其中AI基礎建設的年均複合成長率上看30%，而AI技術應用市場的年均複合成長率則可以上看40%。

在這樣產業蓬勃發展的情況之下，技術升級、營收挹注，自然也就有機會帶動股價往上成長。

它跟00988A不一樣的地方是，00990A沒有配息，可能就不會有股利所得稅或補充保費的問題，有機會把資金效率運用的更加極致。因此如果看好純粹的AI產業，不想買什麼傳產、醫療或金融，同時也沒有領息上的需求的話，那00990A就會是更貼近你需求的選擇！

對比今天這兩檔主動式ETF的持股的話可以發現，基本上前十大成分股，十檔裡面有七檔是一樣的，而最大差異則是在於每一檔成分股的持股比例不同。

以00988A來說，因為它更在意創新，當全世界都在瘋搶晶片的時候，他們發現記憶體才是AI運算當中最不可或缺的配角。

尤其美光（Micron）在HBM高頻寬記憶體上有技術的領先優勢，在產能排擠效應導致漲價潮的情況之下，自然美光也就成為這波AI發展非常明確的受惠者，股價短短不到一個月就又翻了50%。

對比00990A選擇走一個AI供應鏈最穩的安全牌，把最大比例都給了我們台灣的護國神山台積電和全球市值第一大的輝達，那這樣的好處是在追求AI行情的情況之下，又不至於到偏移指數太多。

不過因為00990A是高度集中於單一產業，同時又是經理人的主動操作，因此在風險上也是大家要留意的重點。

尤其我們如果把這兩檔跟0050來做對比的話，不論過去兩個月還是過去一個月，都非常明顯是0050勝出，其次是持有最大比例美光的00988A，最後是持有台積電8%但比例遠低於0050六成的00990A。

因此你說今天分享的這兩檔有真的到非買不可的必要嗎？老實說我認為沒有。除非你是真的很喜歡主動式ETF，或是你很看好那種能幫你網羅全世界股票的投資工具，不然其實你單買0050也可以有一個很好的成果。

甚至如果你覺得買0050很無聊、不夠滿足你，那我們前幾週分享的00981A或00991A也是我認為在主動式ETF當中相對穩健的選擇。

重點是你要先認識自己，知道自己的投資需求是什麼，才能有一個更好的挑選方向。假如你真的什麼都不懂也不認識，那我認為最好還是買0050就好。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。