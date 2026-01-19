0056明配息、維持0.866元！杉本點「其實應有發1元能力」：但保留實力也好

＊原文時間1月2日。

2026年剛開始，高股息吹響配息號角，0056公佈2026年第1次配息日為1月20日，跟上次同樣維持為0.866元現金股利。

杉本認為0056的策略是做對了，從第2季到第3季，雖然從1.07元緩降到0.866元，但是到2025第4季就持穩了！

因為過去ETF成分股大漲的時代，已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，0056這樣的表現相對穩定，雖然未來可能配息會再降低，但這樣才能應付未來多變的趨勢。

這一季杉本也覺得配得還算可以的，雖然杉本認為0056有實力配發1元以上，我們就把她想成0056保留實力吧。

想要參與除息，可以參考以下資訊：

1.最後買進日為1月21日 2.除息日：1月22日 3.配息日：2月11日

以目前股價37.01元，年化殖利率達9.35%，整體殖利率其實蠻不錯。

0056目前布局產業依舊均衡配置在電子、金融、傳產3大產業，避免重押單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。

◎本文獲 杉本來了 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。