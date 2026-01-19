台積電掃貨10億債券！金融債ETF熱度升…00958B、00986B近月績效名列前茅

台積電資金運用動向再度成為市場焦點。近期台積電（2330）連續發布重訊，透過子公司TSMC Global Ltd.持續取得固定收益證券；其中1月7日至12日再分批買入多檔公司債，合計約3,210萬美元、折合新台幣約10.4億元。市場解讀，在利率波動、景氣雜音未除的環境下，台積電選擇把資金「停泊」在相對穩健的金融債等投資級債券，凸顯其防禦型資產配置思維。以台積電帳上營運資金高達4,362億元水準觀察，充沛現金流也提供更大的利率與信用風險管理彈性。

總經面上，美國勞工部本週公布12月CPI年增2.7%、核心CPI年增2.6%，均與前月持平且核心低於市場預期；同時非農就業新增僅5萬人、10月與11月數據也遭下修，就業降溫有助強化降息基調。市場人士指出，在通膨可控、聯準會偏觀望的框架下，前端利率仍具下行空間；若長端期限溢酬未明顯上升，將使中長天期投等債的風險報酬結構更具吸引力。

近期美國四大銀行第四季成績單進一步為金融債提供支撐：摩根大通若排除一次性提列因素，調整後EPS達5.23美元、優於預期；富國銀行全年淨利年增17%至213億美元；花旗受惠FICC交易與投銀回溫，Q4調整後淨利年增31%至32.7億美元；美國銀行淨利年增12%至76億美元，NII成長推升獲利動能。市場並關注川普第二任期鬆綁金融監理的可能性，若資本規則調整降低大型銀行資本占用，將有利資本使用效率與淨利息收入，進一步強化銀行債信用體質。

在ETF市場，金融債ETF近期表現穩健。根據CMoney數據，截至1月16日，永豐ESG銀行債15+（00958B）近一個月含息報酬率1.59%位居首位；富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債（00986B）以1.38%居次，但市價漲幅1.38%為同類產品最高。

其他表現不俗的金融債ETF還包括新光15年IG金融債（00844B）含息報酬率1.11%、第一金金融債10+（00834B）1.00%、凱基金融債20+（00778B）0.99%及群益投資級金融債（00724B）0.98%。

值得一提的是，00986B成立僅滿三個月，近期市價表現領先且正準備首次配息，有望在「價差＋息收」雙引擎帶動下，成為投資人布局美元投等金融債的新選擇。

洪慧珊進一步分析，在市場降息預期升溫下，殖利率曲線可能維持偏陡走勢，此將有助銀行擴大淨利息收入，間接強化金融債的信用基本面。市場人士指出，川普第二任期若推動金融監理法規鬆綁，大型銀行資本使用效率提升可期，獲利動能有望增強。觀察台積電等大型企業轉向債券工具管理流動性資金，加上國際金融機構財報表現優於預期，顯示金融債在當前震盪市況中的避風港角色日益重要。

近期金融債績效

代號 股票名稱 收盤價

（元） 近1個月漲幅

（％） 近1個月含息

報酬率（％） 00986B FT金融債10+ 10.28 1.38 1.38 00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.61 1.16 1.59 00844B 新光15年IG金融債 32.8 1.11 1.11 00834B 第一金金融債10+ 35.4 1 1 00778B 凱基金融債20+ 35.76 0.99 0.99 00724B 群益投資級金融債 35.12 0.98 0.98 00933B 國泰10Y+金融債 16.59 0.91 0.91 00773B 中信優先金融債 37.04 0.79 0.79 00785B 富邦金融投等債 36.24 0.78 0.78 00786B 元大10年IG銀行債 33.73 0.78 0.78 00846B 富邦歐洲銀行債 36.84 0.71 0.71 00780B 國泰A級金融債 38.2 0.21 0.21 00842B 台新美元銀行債 31.9 -0.84 1.33

資料來源：CMoney（2026.01.16）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。