台積電掃貨10億債券！金融債ETF熱度升…00958B、00986B近月績效名列前茅

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電近期斥資約10.4億元買進公司債，加上美國四大銀行財報優異，推升金融債ETF市場熱度；統計顯示00958B近月含息報酬居冠，00986B則以市價漲幅領先且將首度配息，成為市場焦點。（中央社）
台積電資金運用動向再度成為市場焦點。近期台積電（2330）連續發布重訊，透過子公司TSMC Global Ltd.持續取得固定收益證券；其中1月7日至12日再分批買入多檔公司債，合計約3,210萬美元、折合新台幣約10.4億元。市場解讀，在利率波動、景氣雜音未除的環境下，台積電選擇把資金「停泊」在相對穩健的金融債等投資級債券，凸顯其防禦型資產配置思維。以台積電帳上營運資金高達4,362億元水準觀察，充沛現金流也提供更大的利率與信用風險管理彈性。

總經面上，美國勞工部本週公布12月CPI年增2.7%、核心CPI年增2.6%，均與前月持平且核心低於市場預期；同時非農就業新增僅5萬人、10月與11月數據也遭下修，就業降溫有助強化降息基調。市場人士指出，在通膨可控、聯準會偏觀望的框架下，前端利率仍具下行空間；若長端期限溢酬未明顯上升，將使中長天期投等債的風險報酬結構更具吸引力。

近期美國四大銀行第四季成績單進一步為金融債提供支撐：摩根大通若排除一次性提列因素，調整後EPS達5.23美元、優於預期；富國銀行全年淨利年增17%至213億美元；花旗受惠FICC交易與投銀回溫，Q4調整後淨利年增31%至32.7億美元；美國銀行淨利年增12%至76億美元，NII成長推升獲利動能。市場並關注川普第二任期鬆綁金融監理的可能性，若資本規則調整降低大型銀行資本占用，將有利資本使用效率與淨利息收入，進一步強化銀行債信用體質。

ETF市場，金融債ETF近期表現穩健。根據CMoney數據，截至1月16日，永豐ESG銀行債15+（00958B）近一個月含息報酬率1.59%位居首位；富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債（00986B）以1.38%居次，但市價漲幅1.38%為同類產品最高。

其他表現不俗的金融債ETF還包括新光15年IG金融債（00844B）含息報酬率1.11%、第一金金融債10+（00834B）1.00%、凱基金融債20+（00778B）0.99%及群益投資級金融債（00724B）0.98%。

值得一提的是，00986B成立僅滿三個月，近期市價表現領先且正準備首次配息，有望在「價差＋息收」雙引擎帶動下，成為投資人布局美元投等金融債的新選擇。

洪慧珊進一步分析，在市場降息預期升溫下，殖利率曲線可能維持偏陡走勢，此將有助銀行擴大淨利息收入，間接強化金融債的信用基本面。市場人士指出，川普第二任期若推動金融監理法規鬆綁，大型銀行資本使用效率提升可期，獲利動能有望增強。觀察台積電等大型企業轉向債券工具管理流動性資金，加上國際金融機構財報表現優於預期，顯示金融債在當前震盪市況中的避風港角色日益重要。

近期金融債績效

代號股票名稱收盤價
（元）		近1個月漲幅
（％）		近1個月含息
報酬率（％）
00986BFT金融債10+10.281.381.38
00958B永豐ESG銀行債15+9.611.161.59
00844B新光15年IG金融債32.81.111.11
00834B第一金金融債10+35.411
00778B凱基金融債20+35.760.990.99
00724B群益投資級金融債35.120.980.98
00933B國泰10Y+金融債16.590.910.91
00773B中信優先金融債37.040.790.79
00785B富邦金融投等債36.240.780.78
00786B元大10年IG銀行債33.730.780.78
00846B富邦歐洲銀行債36.840.710.71
00780B國泰A級金融債38.20.210.21
00842B台新美元銀行債31.9-0.841.33

資料來源：CMoney（2026.01.16）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00986B富蘭克林金融債10+ ETF 台積電 資產配置 現金流 通膨 聯準會

