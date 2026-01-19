小白進場2個月賺15％！想「增貸600萬」問怎麼配置？網：0050和VT各半

一名自稱「股市小白」的網友在PTT股板發文請益，表示自己去年11月才開始進場，分批持有台積電、0050、0052與鴻海，短短兩個月投報約15%。目前名下有一戶出租中的房子、無房貸，評估可向銀行增貸約600萬元，考慮以2.6%、30年期房貸，規劃「50% 0050＋50% VT」或「50% 台積電＋50% VT」長期持有，目標10年翻倍，引發大量討論。

原PO也坦言，自己工作為固定薪資、成長性有限，希望透過長期投資跟上股市成長，為退休多存一筆資金，但也擔心風險過高。他在文中多次補充，「不喜歡進出股票」、「喜歡穩健獲利」，並詢問「這樣的配置風險高嗎？以及有沒有機會達成目標？」

對於配置方向，不少網友給出相對溫和的建議，有人直言「建議是50%0050 50%VT」、「要存退休金就是無腦0050就好」，也有人提醒關鍵不在標的，而在心態與現金流，「兩個選項都差不多，借錢投資問題都是在現金流」、「最大風險是看到獲利就想要加碼的心」、「抱不住都沒用……」。

不過，反對聲音同樣不少，特別集中在「借錢投資」與「時機點」上。網友一字不改留言指出：「沒有人才玩兩個月，就開始借錢買股票的」、「如果股市不如預期獲利甚至虧損，你的解決方案是？」、「說真話 高點玩貸款或是借錢 是找屎」、「1997年股市上萬點質押，1999年法拍屋到處都是。完全復刻。」也有人直指心理面風險，「回檔多一點就洗出去了」、「想看看你帳面是-180萬的時候會有什麼心情」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。