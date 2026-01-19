野村投信尾牙送「人人一支iPhone17 Pro Max」免抽獎…網：00935真的不錯可惜早賣了

年末尾牙旺季登場，各家企業比獎項、拚誠意，今年話題度最高的尾牙之一，來自外資投信圈。根據報導，外資投信 野村證券投資信託 在公司尾牙上，直接宣布送出「每位員工一支 iPhone 17 Pro Max」，不必抽獎、不分職等，人人都有，現場氣氛瞬間沸騰，也讓消息迅速在社群平台擴散。

這場尾牙的畫面最早由Threads網友分享。原PO表示自己並非公司員工，而是當天在尾牙現場工作，親眼見證老闆宣布禮物的那一刻，直呼「目前看到最猛的尾牙禮物，羨慕」。照片中，大螢幕清楚顯示「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」，原PO也補充，現場約有兩百多人，「基本上我看到好像人人都有拿到」。

貼文曝光後快速發酵，短時間內累積超過66萬次瀏覽，不少網友湧入留言區表達羨慕與驚訝，有人笑稱「幸福企業」、「史上最狂尾牙禮」，也有人直接敲碗「還缺人嗎？」甚至開玩笑說「下次發文記得要帶上104人力職缺網站」、「其實我很想問...就是...可以選顏色嗎？」也有疑似員工的留言寫道：「合理嗎？！雖然去年才剛換手機，不過我愛公司」。

相關話題也延燒至PTT股板，除了討論福利本身，部分網友把焦點拉回投信產業獲利結構，直言「不都你的分紅來的」、「你各位賠的錢」、「要感謝所有買ETF的人的貢獻, iphone就當作你們送的」、「在座的各位都是業績」。同時，也有不少人點名野村旗下ETF表現，其中與00935相關的留言包括：「00935真的不錯 可惜早賣了」、「00935 嘎嘎頂」、「00935啊 唯一認同野村的ETF」，正反聲音並陳，討論熱度持續升溫。

公開資料顯示，野村證券投資信託公司成立已超過25年，2006年與荷銀投信合併後，成為台灣市場規模較大的投信業者之一，業務涵蓋投信基金、ETF、境外基金總代理與全權委託等。這次尾牙「一人一支iPhone 17 Pro Max」的做法，不只讓員工福利成為焦點，也再度引發市場對投信獲利來源、ETF規模與投資人角色的討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。