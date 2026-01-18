台股創新高！43檔台股ETF創新高 科技型與主動式ETF勝出

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股ETF示意圖。（本報系資料庫）
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效也紅通通。統計顯示，在80檔台股ETF中，有43檔ETF收盤價同步創下新高。法人指出，半導體族群表現出色，台股農曆年前仍可望維持多頭格局，但類股輪動快速、個股波動大，預期主動式ETF有更多表現空間。

CMoney統計，到1月16日為止，在收盤價創新高的這43檔ETF中，今年來表現價量齊揚（日均量萬張以上、績效正報酬）的ETF共有10檔。其中，有三檔漲幅勝過大盤，即群益半導體收益（00927）漲14.4%、中信關鍵半導體漲11.4%及國泰台灣科技龍頭漲9.6%，都超過加權指數同期間8.4%的漲幅。

漲幅第四到第10名的ETF依次為主動安聯台灣高息、國泰台灣領袖50、統一台灣高息動能、主動復華未來50、主動群益科技創新、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選。整體來看，科技型與主動式ETF表現較出色。

群益半導體收益經理人謝明志強調，台灣擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。台灣整體資金水位仍處於高檔，市場流動性充裕且資金動能活絡，對股市形成有力支撐。

中國信託投信指出，美國消費電子展（CES）再度激起投資人對AI應用商機的樂觀期待。機構法人紛紛給予龍頭供應鏈更高估值，且預估今年記憶體新增產能未能滿足市場需求，帶動全球半導體指數上漲。市場風險偏好提升，對AI投資相關疑慮降溫。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，全球大環境有利股市，台股企業獲利預期將持續雙位數成長，且成長動能更勝2025年，整體趨勢偏多。從產業面來看，隨著 AI 晶片加速換代，整體內容價值提升，進一步放大台股供應鏈企業營收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 半導體 群益 AI 晶圓代工

