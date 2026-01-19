主動式發功跟著大盤衝 法人看好長多趨勢 喊拉回是買點

快訊

台股示意圖。聯合報系資料照
台股上周表現亮眼，最高一度衝上31,475點，創下歷史新高點位，周漲幅達3.7%，其中台股主動式ETF也紛紛繳出亮眼表現。市場法人建議，在長期多頭趨勢不變之下，可於指數拉回之際伺機布局，以掌握後續上漲之勢。

上周台股主動式ETF表現，在大盤強勢創高之際，五檔繳出優於大盤漲幅，分別為：主動群益台灣強棒、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50、主動復華未來50、主動群益科技創新等，其中以主動復華未來50表現最為強勢，上漲6.05%。

上周台股延續2025年12月中旬以來的波段漲勢，其中台積電仍是帶動大盤上漲的主力，尤其法說會公布上調2026年資本支出區間達520~560億美元，提振市場對AI產業的樂觀預期。

法人指出，目前大盤持續維持沿著5日均線上漲創高的格局，上周五（16日）在台積電法說利多的激勵下，盤中寫歷史新高；但短線進入「過熱區」，隨時可能「獲利入袋」造成快速回檔，不過只要守住短線仍可維持強勢，也代表台股正式站上31,000點，接下來就有望挑戰31,800點至32,000點。

主動群益科技創新（00992A）ETF經理人陳朝政指出，根據資料顯示，2000年來歷年第1季台股的勝率近八成，平均漲幅4.37%，不過細項來看，電子指數漲幅5.52%更勝大盤。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。

陳朝政表示，主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可每日即時調整持股，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。預期台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

主動野村臺灣增強50ETF經理人林浩詳指出，美股科技面利多發酵逐步轉化為台股電子與AI供應鏈的信心支撐；操作上，光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程與記憶體相關鏈可逢拉回擇優布局；非電族群則因降息與避險思維，金融、電力等題材可續列關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

