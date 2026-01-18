聽新聞
觀察站／市場現偏差 違背ETF發展本意

聯合報／ 本報記者朱漢崙
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

ＥＴＦ（指數型股票基金）的ＩＰＯ之亂持續在台灣市場上演，檢視其本質即是商業競爭。除了每家投信業者因為擔心資產規模版塊消長，有非發不可的壓力，另一個深層問題就是券商在經紀業務市占率的較勁，尤其排名前十大的券商，有不少在經紀業務或市占率衰退之下，希望能透過來自投信的「回單」來重振雄風，於是產生惡性循環。

以ＥＴＦ在其他國家的交易比重來看，在美國、南韓分別占百分之卅及百分之廿八，台灣才占百分之十六，的確胃納量還大有空間。但現在的問題已不在於長線胃納量，而是短線量太大的問題，打個比方，就算腸胃再好，一下子吃太多也會吃撐、消化不良，台灣的ＥＴＦ市場正是如此。

券商要營業員來推動ＩＰＯ業務並無不可，但首先是客戶哪來這麼多錢？所以營業員只好自掏腰包來買，而且閉鎖期一到，非下車不可，就有「下車潮」，這就是好幾檔ＩＰＯ接力發行的結果。

一位業界高層就語重心長地說，現在已不是市場潛力的問題，而是集中在同一時間，這麼短時間要市場投資人認識這麼多高同質性的商品：「不但眼花撩亂，而且已經麻痺了，一時之間無法消化及認識這麼多商品，這就是揠苗助長的後遺症。」

另一個問題是券商未具基本功，尤其是財富管理業務。現在都仰賴電子下單，客戶與營業員之間還要有過去的連結，就是財富管理業務，但倘若券商平常不做財管，卻在ＩＰＯ時把營業員推出去下達百萬、數百萬的業務目標，這就是揠苗助長，券商也必須拿捏分寸，必須讓營業員了解商品，而非從「銷售去換單」的方式來作ＩＰＯ。

當每家投信業者都發行不落人後，陷入資產規模的超級競賽時，現在所看到的後遺症，就是一群股民消化不良，已處於「銷售疲勞」狀態，甚至影響部分ＥＴＦ規模一過閉鎖期就暴跌。在惡性循環影響下，很多ＥＴＦ不論是淨值或規模都沒有表現，甚至每況愈下，這恐怕不是主管機關推動ＥＴＦ政策所想看到的，走在ＥＴＦ壯大之路上，不論任何一方都要深自檢討，即時撥亂反正，才不會愈走愈偏差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

