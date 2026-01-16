債息逆襲 大華銀三檔債券ETF月配息、首次配息最後買進日2月2日

大華銀投信旗下三檔債券ETF今年首度最新評價結果出爐！大華銀投信1月16日公告大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）三檔月配息ETF首次評價結果，最後買進日為2月2日。

在美國聯準會寬鬆預期下，債券ETF近半年績效表現持續回溫，在息收方面的表現甚至比股票更為搶眼。根據彭博統計至2025年12月31日，長天期美國公債殖利率為4.17%，高於標普500指數盈餘殖利率3.66%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，股市指數持續創高，相對使得股票的盈餘殖利率下滑；相比之下，債券價格仍低，殖利率更優於股票，是近20年來少見的情況。因此，就息收角度觀察，當前債券相對更具投資價值。

郭修誠提醒，投資人追求息收，仍應注意潛在的市場波動可能帶來的風險，應以低違約風險的高信評債券優先。他說明，高信評債券資產不僅具備優質的債息收益，價格更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。00984B和00959B主要布局於優質公司債，投資組合平均信用評等分別為A級和BBB級，兼具收益與防禦優勢。00983B則主要配置於長天期美國公債，具有更大的潛在資本利得空間。三檔ETF的除息交易日皆為2月3日，收益分配發放日為3月6日，想參與這次收益分配，投資人要記得最晚在2月2日前買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。