快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

氣氛微妙？藍營台中市長「姐弟之爭」協調沒結果 基層壓力快達臨界點

債息逆襲 大華銀三檔債券ETF月配息、首次配息最後買進日2月2日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華銀投信旗下三檔債券ETF今年首度最新評價結果出爐！大華銀投信1月16日公告大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）三檔月配息ETF首次評價結果，最後買進日為2月2日。

在美國聯準會寬鬆預期下，債券ETF近半年績效表現持續回溫，在息收方面的表現甚至比股票更為搶眼。根據彭博統計至2025年12月31日，長天期美國公債殖利率為4.17%，高於標普500指數盈餘殖利率3.66%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，股市指數持續創高，相對使得股票的盈餘殖利率下滑；相比之下，債券價格仍低，殖利率更優於股票，是近20年來少見的情況。因此，就息收角度觀察，當前債券相對更具投資價值。

郭修誠提醒，投資人追求息收，仍應注意潛在的市場波動可能帶來的風險，應以低違約風險的高信評債券優先。他說明，高信評債券資產不僅具備優質的債息收益，價格更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。00984B和00959B主要布局於優質公司債，投資組合平均信用評等分別為A級和BBB級，兼具收益與防禦優勢。00983B則主要配置於長天期美國公債，具有更大的潛在資本利得空間。三檔ETF的除息交易日皆為2月3日，收益分配發放日為3月6日，想參與這次收益分配，投資人要記得最晚在2月2日前買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國公債

延伸閱讀

華通、台燿 瞄準長天期

聯發科、世芯 選長天期

台光電、南電 權證選中長天期

緯創發功 押寶長天期

相關新聞

最後買進日2/2！00959B、00983B、00984B配息金額出爐…債券殖利率優於股票

大華銀投信旗下3檔債券ETF今年首度最新評價結果出爐！ 大華銀投信旗下發行的三檔月配債券ETF： 大華投等美債15Y+（00959B）本次每單位配發0.045元 大華優利美公債20（0098

台積電法說憂電力 台股創高能源族群大漲

台積電董事長魏哲家法說會中表達對電力供應的憂慮，立即引爆電力與能源題材，台達電飆新高，重電、綠電族群全面走強，能源類ETF表現亮眼，其中00899FT潔淨能源今年來漲幅達8.73%，優於大盤表現。在台

連續第五個月！ 00939擬再配0.072元、市價創新高

台股站上31,000關卡再寫下歷史新高紀錄，16日大漲598點，收上31,408點，觀察高股息ETF表現，僅僅四檔同刷新...

挑戰台灣人「領息」信仰！財經小Q解析009816：不配息是為了這件事

財經YouTuber「財經小Q」在影片中分享對凱基台灣TOP50 ETF（009816）的看法，指出這檔產品之所以引發關注，在於其主打「不配息、股息全數再投入」的設計，與多數台灣投資人熟悉的配息型ET

「百元ETF」再+1！台積電、關稅雙利多激勵…0051突破百元

台積電法說會釋出優於市場預期的消息、台美關稅15%拍板，激勵台股16日開高走高，盤中一度大漲652點，最高來到31,46...

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

台積電（2330）股價走高，帶動市場對「含積量ETF」的討論升溫。在《鈔錢部署–華視優選》節目中，資深分析師股添樂指出，投資人挑選台積電相關ETF時，不應只看台積電權重高低，而是要回到實際績效與ETF

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。