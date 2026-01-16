台積電法說憂電力 台股創高能源族群大漲

台積電董事長魏哲家法說會中表達對電力供應的憂慮，立即引爆電力與能源題材，台達電飆新高，重電、綠電族群全面走強，能源類ETF表現亮眼，其中00899FT潔淨能源今年來漲幅達8.73%，優於大盤表現。在台積電股價強勢帶動下，台股16日大漲598.12點，以31,408.7點收盤，成交量放大至8,233億元，指數與成交量雙雙刷新歷史紀錄。

台積電昨法說報喜、今股價續強衝刺，帶動台股加權指數16日開高走高，盤中一度大漲665點、最高衝上31,475點改寫新高；終場上漲598.12點，收31,408.7點、漲幅1.94%，成交量放大至8,233億元，價量齊揚，市場風險偏好明顯回溫。盤面除電子權值股續扮多頭火車頭，先前受關稅干擾的傳產如工具機、ABF載板、玻纖布亦同步回神，資金呈現擴散。

值得注意的是，台積電董事長魏哲家在法說會直言「最擔心缺電」，強調電力供應穩定，才能讓公司安心擴充產能；且全球加速布建AI資料中心，不只台灣，美國亦面臨電力供應與冷卻系統產能吃緊等問題，後續將持續縮小供需缺口。

受「電力」成為AI基建關鍵題材催化，台系電力概念股應聲走強，電源供應器大廠台達電盤中大漲一度達8.6%，股價改寫1,135元新天價，市值同步推升至2.89兆元；綠電、重電等族群亦多檔上攻，成為盤面另一焦點。

ETF方面，電力與能源主題同獲資金青睞。以近一年表現觀察，能源類ETF由00899領漲，今年以來漲幅8.73%，優於同期大盤8.44%；另00902今年來上漲5.44%、00920上漲5.40%、00805上漲6.12%。

00899基金經理人林孟迪分析，2026年全球能源市場將進入關鍵轉型期，呈現「競合」格局，潔淨能源與核能技術將協同發展，共同支撐AI時代的巨量電力需求。她指出，美國政府推動核融合為主的「創世紀計劃」，不僅不會排擠再生能源成長空間，反而形成雙軌投資機遇，為能源產業帶來新一輪成長動能。

林孟迪進一步引用國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預測，2035年全球再生能源發電占比將大幅提升至53%，核能則維持約9%的水準，雙軌模式將成為支撐能源安全與實現減碳目標的主要架構。林孟迪表示，能源已具備充分的成本競爭力，其成長動能已不易受短期政策波動影響，長期投資價值持續攀升「這是不可逆的結構性趨勢，將為相關產業與投資標的帶來持續性成長動能。

股票代號 股票名稱 收盤價

(元) 16日漲幅(%) 近1個月漲幅(%) 今年以來漲幅(%) 00899 FT潔淨能源 21.8 0.28 8.35 8.73 00902 中信電池及儲能 13.77 -0.07 6.33 5.44 00920 富邦ESG綠色電力 19.14 1.59 5.34 5.4 009805 新光美國電力基建 13.17 2.17 5.11 6.12 TWA00 加權指數 31408.7 1.94 14.11 8.44

資料來源:CMoney 2026.01.16

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。