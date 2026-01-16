台積電法說憂電力 台股創高能源族群大漲
台積電董事長魏哲家法說會中表達對電力供應的憂慮，立即引爆電力與能源題材，台達電飆新高，重電、綠電族群全面走強，能源類ETF表現亮眼，其中00899FT潔淨能源今年來漲幅達8.73%，優於大盤表現。在台積電股價強勢帶動下，台股16日大漲598.12點，以31,408.7點收盤，成交量放大至8,233億元，指數與成交量雙雙刷新歷史紀錄。
台積電昨法說報喜、今股價續強衝刺，帶動台股加權指數16日開高走高，盤中一度大漲665點、最高衝上31,475點改寫新高；終場上漲598.12點，收31,408.7點、漲幅1.94%，成交量放大至8,233億元，價量齊揚，市場風險偏好明顯回溫。盤面除電子權值股續扮多頭火車頭，先前受關稅干擾的傳產如工具機、ABF載板、玻纖布亦同步回神，資金呈現擴散。
值得注意的是，台積電董事長魏哲家在法說會直言「最擔心缺電」，強調電力供應穩定，才能讓公司安心擴充產能；且全球加速布建AI資料中心，不只台灣，美國亦面臨電力供應與冷卻系統產能吃緊等問題，後續將持續縮小供需缺口。
受「電力」成為AI基建關鍵題材催化，台系電力概念股應聲走強，電源供應器大廠台達電盤中大漲一度達8.6%，股價改寫1,135元新天價，市值同步推升至2.89兆元；綠電、重電等族群亦多檔上攻，成為盤面另一焦點。
ETF方面，電力與能源主題同獲資金青睞。以近一年表現觀察，能源類ETF由00899領漲，今年以來漲幅8.73%，優於同期大盤8.44%；另00902今年來上漲5.44%、00920上漲5.40%、00805上漲6.12%。
00899基金經理人林孟迪分析，2026年全球能源市場將進入關鍵轉型期，呈現「競合」格局，潔淨能源與核能技術將協同發展，共同支撐AI時代的巨量電力需求。她指出，美國政府推動核融合為主的「創世紀計劃」，不僅不會排擠再生能源成長空間，反而形成雙軌投資機遇，為能源產業帶來新一輪成長動能。
林孟迪進一步引用國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預測，2035年全球再生能源發電占比將大幅提升至53%，核能則維持約9%的水準，雙軌模式將成為支撐能源安全與實現減碳目標的主要架構。林孟迪表示，能源已具備充分的成本競爭力，其成長動能已不易受短期政策波動影響，長期投資價值持續攀升「這是不可逆的結構性趨勢，將為相關產業與投資標的帶來持續性成長動能。
|股票代號
|股票名稱
|收盤價
(元)
|16日漲幅(%)
|近1個月漲幅(%)
|今年以來漲幅(%)
|00899
|FT潔淨能源
|21.8
|0.28
|8.35
|8.73
|00902
|中信電池及儲能
|13.77
|-0.07
|6.33
|5.44
|00920
|富邦ESG綠色電力
|19.14
|1.59
|5.34
|5.4
|009805
|新光美國電力基建
|13.17
|2.17
|5.11
|6.12
|TWA00
|加權指數
|31408.7
|1.94
|14.11
|8.44
資料來源:CMoney 2026.01.16
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
