連續第五個月！ 00939擬再配0.072元、市價創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
台股示意圖。記者許正宏攝影／聯合報系資料照

台股站上31,000關卡再寫下歷史新高紀錄，16日大漲598點，收上31,408點，觀察高股息ETF表現，僅僅四檔同刷新收盤新高紀錄，其中，統一台灣高息動能（00939）也在16日公告第一階段配息資訊，將在2月2日除息，最後買進日為1月30日，股息將在3月4日發放。

根據統一投信第一階段配息公告，統一台灣高息動能每受益權單位擬配發0.072元。以16日收盤價15.53元換算，單月配息殖利率為0.46%，配息金額邁入連續第五個月一致，2025年實際配息率來到5.22%。

以高股息ETF表現來看，近一季、近半年、近一年的平均漲幅為6.66%、12.63%、13.3%，而統一台灣高息動能同期間以10.46%、15.29%、17.21%的表現都優於平均值。

此外，16日收盤價創新高的高股息ETF除了統一台灣高息動能外，還有主動安聯台灣高息（00984A）、中信成長高股息（00934）以及FT臺灣永續高息（00961）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 月配息

2025台股狂飆29%！懶錢包點4檔「擊敗大盤」：0050重返榮耀、高股息相對剝奪感

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

ETF商品預估配息 話題熱

不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

挑戰台灣人「領息」信仰！財經小Q解析009816：不配息是為了這件事

財經YouTuber「財經小Q」在影片中分享對凱基台灣TOP50 ETF（009816）的看法，指出這檔產品之所以引發關注，在於其主打「不配息、股息全數再投入」的設計，與多數台灣投資人熟悉的配息型ET

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

台積電（2330）股價走高，帶動市場對「含積量ETF」的討論升溫。在《鈔錢部署–華視優選》節目中，資深分析師股添樂指出，投資人挑選台積電相關ETF時，不應只看台積電權重高低，而是要回到實際績效與ETF

009816擁極高聲量！股添樂評現不配息反成優點：應是上半年募集成效最好的一檔

凱基投信即將推出的凱基台灣TOP 50（009816），在尚未正式掛牌前，已於投資社群累積高度討論聲量。財經粉專「股添樂 股市新觀點」在臉書發文指出，009816整體設計相當貼近台股加權指數，走勢預期

赴日買房稅太重？009817坐收觀光財…賴憲政揭房市「租金狂飆」真相

《鈔錢部署–華視優選》節目中，主持人盧燕俐與財經專家賴憲政針對日本經濟與房地產投資趨勢進行討論...節日指出，日本在歷經長時間低迷後，近年逐步走出通縮陰影，經濟與不動產市場同步回溫，成為台灣投資人關注

台灣躍日本房產第2大買家！狂掃東京、大阪「租金狂飆26％」…009817搭上順風車

回顧2025年市場表現，台股創新高、新台幣走強、日圓貶值，以及主動式ETF快速成長，成為投資人普遍感受到的「四大小確幸」。展望2026年，相關利多條件仍有延續空間，市場關注焦點也逐漸轉向海外資產配置，

