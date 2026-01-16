聽新聞
連續第五個月！ 00939擬再配0.072元、市價創新高
台股站上31,000關卡再寫下歷史新高紀錄，16日大漲598點，收上31,408點，觀察高股息ETF表現，僅僅四檔同刷新收盤新高紀錄，其中，統一台灣高息動能（00939）也在16日公告第一階段配息資訊，將在2月2日除息，最後買進日為1月30日，股息將在3月4日發放。
根據統一投信第一階段配息公告，統一台灣高息動能每受益權單位擬配發0.072元。以16日收盤價15.53元換算，單月配息殖利率為0.46%，配息金額邁入連續第五個月一致，2025年實際配息率來到5.22%。
以高股息ETF表現來看，近一季、近半年、近一年的平均漲幅為6.66%、12.63%、13.3%，而統一台灣高息動能同期間以10.46%、15.29%、17.21%的表現都優於平均值。
此外，16日收盤價創新高的高股息ETF除了統一台灣高息動能外，還有主動安聯台灣高息（00984A）、中信成長高股息（00934）以及FT臺灣永續高息（00961）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
