快訊

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

陸龜遭封印地板10年奇蹟存活！爬回人間第1反應嚇壞屋主「牠真的很餓」

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

挑戰台灣人「領息」信仰！財經小Q解析009816：不配息是為了這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
009816並非單純的「不配息版0050」，而是透過獲利篩選、動能加碼與權重限制走出差異化路線。圖／本報系資料照片
009816並非單純的「不配息版0050」，而是透過獲利篩選、動能加碼與權重限制走出差異化路線。圖／本報系資料照片

財經YouTuber「財經小Q」在影片中分享對凱基台灣TOP50 ETF（009816）的看法，指出這檔產品之所以引發關注，在於其主打「不配息、股息全數再投入」的設計，與多數台灣投資人熟悉的配息型ETF思維明顯不同。他形容，009816試圖挑戰市場長期以來對「領股息」的既定想像。

財經小Q在影片中提出一個關鍵問題，若一檔ETF明確表示「完全不發放股息」，是否仍具吸引力。他認為，這背後反映的是一種截然不同的投資邏輯，也正是009816希望傳達的核心概念。相較傳統將股息發放給投資人的作法，009816選擇將所有收益留在基金內持續投入，強調長期資產累積。

談到市場定位，財經小Q指出，台灣市值型ETF長期由元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）主導，堪稱多數投資人資產配置中的核心部位。他認為，009816的出現，等於在既有市值型框架中提出新的解法，試圖在熟悉的市場結構中走出差異化路線。

在不配息設計的說明上，財經小Q引用投資專家陳的說法，指出投資人若領取股息，往往會面臨稅負與補充保費等成本，再投入時還需支付手續費，且現金到手後也容易因消費而中斷複利效果。他表示，不配息的設計，正是為了避免這些「摩擦成本」，讓資金能持續留在投資系統中運作。

此外，財經小Q也提到，009816並非單純「不配息版0050」，其選股與權重設計仍有差異，包括要求成分股須連續四季獲利為正，並導入動能加碼機制，同時對單一大型權值股設定權重上限，前五大持股合計也設有限制，藉此降低集中風險。他強調，這代表009816採用的是一套不同於傳統市值加權的運作邏輯。

在影片結尾，財經小Q提醒，投資人不應將009816視為0050的升級版，而是應理解其背後的策略選擇。他指出，是否接受「不配息、追求複利最大化」的設計，取決於個人是否需要現金流，以及對長期資產成長的期待，這並不存在標準答案，只有是否適合自身需求的差別。

◎本文獲 財經小Q 授權改寫，原出處連結；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 市值型 0050元大台灣50 006208富邦台50

延伸閱讀

台積電法說會／「首先需要充足電力」 魏哲家坦言擔心台灣電力供應

為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

相關新聞

挑戰台灣人「領息」信仰！財經小Q解析009816：不配息是為了這件事

財經YouTuber「財經小Q」在影片中分享對凱基台灣TOP50 ETF（009816）的看法，指出這檔產品之所以引發關注，在於其主打「不配息、股息全數再投入」的設計，與多數台灣投資人熟悉的配息型ET

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

台積電（2330）股價走高，帶動市場對「含積量ETF」的討論升溫。在《鈔錢部署–華視優選》節目中，資深分析師股添樂指出，投資人挑選台積電相關ETF時，不應只看台積電權重高低，而是要回到實際績效與ETF

009816擁極高聲量！股添樂評現不配息反成優點：應是上半年募集成效最好的一檔

凱基投信即將推出的凱基台灣TOP 50（009816），在尚未正式掛牌前，已於投資社群累積高度討論聲量。財經粉專「股添樂 股市新觀點」在臉書發文指出，009816整體設計相當貼近台股加權指數，走勢預期

赴日買房稅太重？009817坐收觀光財…賴憲政揭房市「租金狂飆」真相

《鈔錢部署–華視優選》節目中，主持人盧燕俐與財經專家賴憲政針對日本經濟與房地產投資趨勢進行討論...節日指出，日本在歷經長時間低迷後，近年逐步走出通縮陰影，經濟與不動產市場同步回溫，成為台灣投資人關注

台灣躍日本房產第2大買家！狂掃東京、大阪「租金狂飆26％」…009817搭上順風車

回顧2025年市場表現，台股創新高、新台幣走強、日圓貶值，以及主動式ETF快速成長，成為投資人普遍感受到的「四大小確幸」。展望2026年，相關利多條件仍有延續空間，市場關注焦點也逐漸轉向海外資產配置，

連續第五個月！ 00939擬再配0.072元、市價創新高

台股站上31,000關卡再寫下歷史新高紀錄，16日大漲598點，收上31,408點，觀察高股息ETF表現，僅僅四檔同刷新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。