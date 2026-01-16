「百元ETF」再+1！台積電、關稅雙利多激勵…0051突破百元

台積電法說會釋出優於市場預期的消息、台美關稅15%拍板，激勵台股16日開高走高，盤中一度大漲652點，最高來到31,462點，ETF也跟著走高，其中，元大中型100（0051）盤中也站上100元整數關卡，最高來到101.15元，也成為盤面上第14檔百元ETF。

元大中型100追蹤臺灣中型100指數，成分股為臺灣證交所市值前51至150名成分股，共100檔，含納眾多台灣代表企業，以投資產業配置來看，電子零組件、半導體、電腦及周邊設備比重都超過一成。

前十大成分股依序為欣興3.77%、京元電子3.46%、華邦電3.42%、金像電2.55%、創意2.39%、漢唐2.1%、群創2.05%、力成2.01%、台泥1.95%、力積電1.87%。

目前市價在百元之上的ETF有元大台灣50正2、富邦摩台、富邦臺灣加權正2、富邦NASDAQ正2、富邦台50、永豐臺灣加權、元大電子、群益臺灣加權正2、元大MSCI台灣、元大S&P 500正2、統一FANG+、富邦NASDAQ、期元大S&P黃金正2以及元大中型100。其中，受惠於台股今年站上三萬點，元大台灣50正2站上400元、富邦摩台也站上200元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。