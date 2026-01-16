台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

台積電（2330）股價走高，帶動市場對「含積量ETF」的討論升溫。在《鈔錢部署–華視優選》節目中，資深分析師股添樂指出，投資人挑選台積電相關ETF時，不應只看台積電權重高低，而是要回到實際績效與ETF編制結構本身。

節目中同步整理一份「2025台股原型ETF績效排行」圖表，列出今年以來表現居前的10檔台股ETF，並標示各檔ETF的台積電占比。

從圖表可見，績效排名前二的中信小資高價30（00894）與野村台灣新科技50（00935），2025年還原漲幅分別為41.4%與40.4%，台積電占比約落在28%至29%之間，並非市場上台積電權重最高的產品。

相對地，台積電占比高達七成以上的富邦科技（0052），2025年還原漲幅約39.2%，排名第三；而元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）台積電占比皆超過六成，還原漲幅則約落在35%至37%區間。股添樂指出，從這份排行可以看出，「台積電占比高，不等於績效一定最好」。

節目也點名多檔市場熟悉的ETF標的，包括國泰台灣科技龍頭（00881），其台積電占比約41.8%，2025年還原漲幅約37.8%，績效表現與市值型ETF相近；另如元大電子（0053）、新光台灣半導體30（00904）等，台積電占比與績效各有差異，顯示ETF報酬來源並非只由單一權值股決定。

股添樂進一步說明，ETF的核心價值在於分散配置，若台積電權重已高達六、七成，投資效果與直接持有台積電的差異有限。他認為，從節目整理的績效排行來看，部分ETF能同時納入其他科技與產業題材，反而在整體報酬上展現優勢。

展望後市，股添樂表示，台積電仍是台股關鍵核心，但市場資金已逐漸向周邊產業擴散，包括能源、電源管理、矽光子、CPU等次族群。

他建議投資人檢視ETF時，應結合實際績效與成分結構，避免只用「含積量」作為單一判斷標準。

◎本文獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，原出處連結；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。