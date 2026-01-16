009816擁極高聲量！股添樂評現不配息反成優點：應是上半年募集成效最好的一檔

凱基投信即將推出的凱基台灣TOP 50（009816），在尚未正式掛牌前，已於投資社群累積高度討論聲量。財經粉專「股添樂 股市新觀點」在臉書發文指出，009816整體設計相當貼近台股加權指數，走勢預期與多數市值型ETF接近，屬於「不難理解、但細節有差異」的新型市值型商品。

股添樂指出，009816最大特色之一在於「不配息、股息全數再投入」。他表示，若將此概念放在三年前，市場接受度恐怕不高，但在台股站上3萬點後，投資人對價差的重視程度已明顯高於配息，不配息反而被視為優點。此外，009816經理費與保管費合計約0.097%，被認為是目前市場費用率最低的ETF之一，即便與海外同類型產品相比，也具備競爭力。

在指數編制上，股添樂說明，009816同樣以自由流通市值加權為核心，但多設一道條件，即成分股需符合「近四季稅後純益總和大於零」，不過由於市值排名前段的公司多半本就具備獲利能力，實際影響有限。較大的差異則在單一成分股權重設計，009816將單一成分股上限設定為30%，並以台積電占大盤權重作為上限，目前約為42%，相較0050目前台積電比重約63%，明顯有所不同。

他進一步指出，原本應配置給台積電的超額比重，會優先分配給「動能表現」前20%的股票。所謂動能，並非單純比較漲幅，而是觀察股價是否維持在接近過去一年高點的位置，採取「強者恆強」的邏輯，因此前十大成分股組成，與傳統市值型ETF略有差異。

股添樂也提到，市場上其實已有0050不配息基金可作為類似商品，但需透過特定通路購買，費用率約0.132%，雖然本身已不算高，但009816在費用結構上仍略勝一籌。他認為，009816是目前少數能直接透過一般股票帳戶買進、同時貼近大盤報酬的不配息ETF，費用率具備吸引力，募資成效值得觀察。不過，對於投資人關心的「是否破發」問題，股添樂則坦言，自己目前尚未具備回答這題的能力。

貼文曝光後，也引發大量網友討論。有網友直言「破發就加碼，很好的機會，市值型的肯定漲」、「破發無所謂，又沒配息，持續買進，相信大盤」、「破發再買就好，把破發當假破底」，也有人偏向保守，表示「有87%會破發」、「大盤一直跌就會破發」、「保證破發」。另有網友提出疑問，「請問什麼是破發？」、「可以請問 那熊市的話怎麼辦？別炮我（新手小白）」，甚至有人聯想到過往案例指出，「以前元大00940的廣告也很精彩～」，整體留言呈現正反意見並陳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。