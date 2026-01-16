00947記憶體權重高 盤中漲幅衝第一

台股16日早盤大漲逾500點，突破31,000點大關，再創歷史新高。記憶體超級周期帶動股性活潑的記憶體個股如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，盤中漲幅均逾5%，連帶推升擁有記憶體權重高達三成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也登上台股主被動式ETF漲幅之冠。

法人認為，除了 DRAM 以外，NAND Flash 也變得相當昂貴，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約。而美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，觀察DDR4／DDR3、NOR及SLC／MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，00947所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，在設計上擁有很大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP／ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，讓00947的記憶體相關個股權重超過3成，成為近期績效亮眼的主因。觀察00947的投資組合，前三大成分股權重合計即超過三成，分別為華邦電10.67%、群聯10.56%及南亞科9.69%，近來表現亮眼及靈活選股的指數設計，帶動00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。