赴日買房稅太重？009817坐收觀光財…賴憲政揭房市「租金狂飆」真相

《鈔錢部署–華視優選》節目中，主持人盧燕俐與財經專家賴憲政針對日本經濟與房地產投資趨勢進行討論...節日指出，日本在歷經長時間低迷後，近年逐步走出通縮陰影，經濟與不動產市場同步回溫，成為台灣投資人關注的海外資產配置方向之一。

賴憲政在節目中表示，日本近年出現多項有利不動產市場的因素。首先是日圓匯率走弱，提升海外投資人的購買力；其次，日本觀光人潮大幅回流，2025年前十個月赴日旅客已達約3,500萬人次，接近疫情前高峰，帶動商辦、零售與住宿相關不動產需求。

再者，日本經濟成長率近年回升至1%以上，也為房市提供基本支撐。

節目中也提到，日本主要城市的不動產基本面出現改善：以東京為例，辦公室空置率持續下降，租金同步上揚，顯示企業設點與商業活動回溫。賴憲政指出，隨著亞太供應鏈重組，日本的地理與經濟角色再度受到跨國企業青睞，也推升核心地段不動產價值。

不過，賴憲政也提醒，直接赴日置產仍存在門檻與限制，包括取得稅、持有稅、管理費、修繕基金，以及出售時可能面臨的高額稅負與管理成本，對一般投資人而言並不輕鬆；因此，透過不動產投資信託參與市場，成為另一種較為便利的選擇。

在節目中，賴憲政進一步介紹國泰投信推出的國泰日本不動產（009817）。他表示：

009817為連結日本REITs指數的ETF，投資標的涵蓋日本的辦公室、商場、物流、飯店、醫療設施與住宅等多元不動產類型，能有效分散單一物件與單一區域的風險。 由於日本REITs依法須將約九成盈餘分配給投資人，也使其具備穩定現金流的特性。

賴憲政指出，009817適合三類投資人，包括：

希望低門檻參與日本不動產的小資族 想將部分資產配置至海外以分散風險的投資人 重視稅務與長期穩定收益的高資產族群

009817將於1月19日開始募集，發行價為10元，投資人仍須留意市場風險，審慎評估自身需求後再行參與。

◎本文獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。