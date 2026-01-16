台灣躍日本房產第2大買家！狂掃東京、大阪「租金狂飆26％」…009817搭上順風車

回顧2025年市場表現，台股創新高、新台幣走強、日圓貶值，以及主動式ETF快速成長，成為投資人普遍感受到的「四大小確幸」。展望2026年，相關利多條件仍有延續空間，市場關注焦點也逐漸轉向海外資產配置，其中日本市場成為討論重點。

國泰日本不動產（009817）經理人游凱卉在節目中表示，近年日本經濟環境出現明顯轉變，日本央行於去年底升息至0.75%，顯示對經濟與薪資成長的信心回溫。在正向通膨環境下，企業獲利改善，吸引海外資金持續流入日本股票與不動產市場。

同時，日本政策面也加大對半導體與AI等關鍵產業的投資力道，進一步鞏固其在亞太供應鏈中的地位。

在產業面向上，國泰證期顧問指出，日本不動產成為近年表現相對突出的族群之一。游凱卉說明，日本不動產利多主要來自三大面向包括：

觀光人潮回流 亞太經濟地位提升帶動辦公室需求 海外資金加碼布局

數據顯示，2025年前十個月赴日觀光人次已超過3,500萬人，高於疫情前水準，商用與零售不動產租金亦較疫情前上漲約6%至26%不等。

節目中也提到，台灣投資人對日本不動產的參與度明顯提高。根據相關報告，台灣買家已躍居日本海外房產交易的第二大來源，主要集中在東京、大阪與福岡等城市，近三年購屋件數年增率超過三成。

國泰證期顧問指出，相較其他亞洲城市，日本房價仍具相對吸引力，加上日圓匯率因素，使海外資金持續流入日本不動產市場。

游凱卉表示，投資日本房地產不一定需要直接購屋，也可透過不動產投資信託參與市場。

國泰投信即將募集的009817，主要投資日本REITs，涵蓋住宅、商辦、零售與物流等不動產類型，讓投資人以較低門檻參與日本不動產市場。

她指出，對於希望布局日本不動產、但不想承擔實體管理與跨國交易成本的投資人而言，相關ETF提供了相對便利的配置選項。

